حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 28-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم الاثنين الموافق 28 مارس الجاري لكافة الأبراج الفلكية على الصعيدين العاطفي والعملي، والتي يبحث عنها الكثير من المواطنين يوميا لمعرفة ما يخبرهم به الطالع وتحديدًا مواليد تلك الفترة والذين يحتفلون بأعياد ميلادهم وتحديدًا مواليد برج الحمل الذين ولدوا خلال الفترة من 21 مارس وحتى 19 أبريل.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 28-3-2022 على الصعيد المهني

يحمل الصعيد المهني لمولود الحمل أخبار سارة؛ فالقمر في منزلك الحادي عشر يدفعك للاهتمام بتنمية أعمال أو مشروعات خاصة وتساعدك الأفلاك على توطيد صلتك بالأصدقاء.

حظك اليوم برج الحمل 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا، يمنح الطالع اليوم مولود برج الحمل سواء كنت خاليا أو مرتبطا تنجح في تصنيف مشاكلك النفسية جيدا وتقوم بتوجيه قدراتك ومواهبك لحلها.

حظك اليوم برج الثور 28-3-2022 على الصعيد المهني

وينتظر مولود الثور اليوم وفق خبيرة الأبراج أخبار غير سارة، فالقمر معاكس ومع ذلك تستطيع أن تصيب أهدافك حتى ولو أصابتك الأحداث بالتشوش.

حظك اليوم برج الثور 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى المستوى العاطفي فاليوم مولود برج الثور ينصحك الفلك ألا تبالغ في طلبك للمثالية كي لا يصيبك ذلك بالإحباط.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-3-2022 على الصعيد المهني

أما برج الجوزاء اليوم على المستوى المهني بصدد أخبار سارة، فالقمر في منزلك التاسع يجعل الوقت مناسبا للسفر والرحلات وللاتصال بالخارج.

حظك اليوم برج الجوزاء 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي والاجتماعي، في الأفق مقابلات توقظ وعيك ومشاعرك أو تعيش أجواء رومانسية فريدة.

حظك اليوم برج السرطان 28-3-2022 على الصعيد المهني

أما البرج العاطفي والحساس السرطان فاليوم مهنيا وماليا ما زال القمر في منزل المدخرات وقد تكون هناك فرصة لتنمية أموالك أو أعمالك.

حظك اليوم برج السرطان 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى جانب المشاعر والحب، فاليوم عاطفيا واجتماعيا تستطيع أن تقترب بلطف ممن تحب وتحقق مزيدا من التواصل.

حظك اليوم برج الأسد 28-3-2022 على الصعيد المهني

وتنصح عبير فؤاد اليوم برج الأسد لا تتعجل الأمور وتأنّ في حكمك على الأشخاص.

حظك اليوم برج الأسد 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا عزيزي مولود برج الأسد، إذا كنت متزوجا تجنب اليوم إظهار عدم الاكتراث بشريك حياتك.

حظك اليوم برج العذراء 28-3-2022 على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج لبرج العذراء على الجانب المهني والعائلي، اليوم تمنحك الأفلاك الرغبة في فعل الكثير وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا عزيزي العذراء، رغم الضغوط والتشوش.. يمكنك أن تتواصل اليوم بصورة أفضل مع من حولك.

حظك اليوم برج الميزان 28-3-2022 على الصعيد المهني

واليوم يعدك الفلك مولود برج الميزان بأن بلقاءات مهنية أو اجتماعية مميزة وقد تعقد صداقات ملائمة.

حظك اليوم برج الميزان 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا يمنح القمر اليوم مولود برج الميزان والموجود في منزل الحب بيوم رائع ومناسب لإقامة علاقة عاطفية ناجحة.

حظك اليوم برج العقرب 28-3-2022 على الصعيد المهني

وتقول الخبيرة للعقرب على الجانب المهني، الوضع الفلكي قد يصيبك بالتوتر، ومع ذلك تستطيع أن تحصل على مساندة الجميع إذا تجنبت استفزاز الآخرين.

حظك اليوم برج العقرب 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا عزيزي برج العقرب، القمر في مربع برجك يجعلك تميل للغضب وينصحك الفلك بالتحكّم اليوم في انفعالاتك.

حظك اليوم برج القوس 28-3-2022 على الصعيد المهني

يحمل لك اليوم حالة بهجة إذ يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

يقول الطالع لمولود القوس بأن على المستوى العائلي والعاطفي رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد.

حظك اليوم برج الجدي 28-3-2022 على الصعيد المهني

أما أنت عزيزي مولود برج الجدى فمهنيا وماليا اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط ولتتفادى أي خسائر على مدار اليوم.

حظك اليوم برج الجدي 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا أنت اليوم مولود برج الجدي على موعد مع المشتري ونبتون بمنزل العلاقات يمدانك بالطاقة العاطفية وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.

حظك اليوم برج الدلو 28-3-2022 على الصعيد المهني

أما أصحاب برج الدلو فمهنيا اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة، وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد.

حظك اليوم برج الدلو 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا ينصحك الفلك عزيزي الدلو بأن القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بالتألق ويجذبك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

حظك اليوم برج الحوت 28-3-2022 على الصعيد المهني

أما مولود برج الحوت أنت على الصعيد المهني والاجتماعي، فينصحك الفلك بالعمل في صمت وعدم الحديث عن أي خطط وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم برج الحوت 28-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا عزيزي برج الحوت القمر اليوم في منزلك الثاني عشر يدفعك للعزلة ويساعدك ذلك على التفكير ومراجعة النفس في هدوء بعيدا عن العيون.