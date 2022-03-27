حظك اليوم برج القوس الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس من الشخصيات المحبوبة والشهيرة بين أصدقائها، فهو يحب المزاح والخروج، كما أنه كريم يحب الحياة في رفاهية ورغد، ويحب أن يهدي أصدقائه طوال الوقت، كما أنه يميل إلى تكوين صداقات مع مختلف الشخصيات والجنسيات، فهو يحب التنوع ويكره الملل أو التكرار، بالإضافة لكونه رومانسي، لذلك يصبح رفيقا مناسبا وشريكا مثاليا.

ويتابع البعض أصحاب برج القوس بشغف تطورات حركة الفلك وتأثيرها على الإنسان بشكل يومي، وعليه يقدم موقع بوابة «الوطن» للقراء من مواليد الفترة ما بين 23 نوفمبر إلى 21 ديسمبر حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج القوس مهنيا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن مواليد برج القوس اليوم يكون القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

وتضيف «فؤاد» أنه على المستوى العاطفي والعائلي، فإن اليوم رغم الضغوط والتشوش.. تميل للتعامل بود مع الأهل والأحباب وقد تشعر بالارتياح والهدوء.

صفات مواليد برج القوس

الصبر والتأني من أبرز صفات أصحاب برج القوس، فهو دائمًا يحاول التفكير خارج المألوف، فهو يرفض التقليدية أو الروتين اليومي، يبحث دائمًا عن التجديد والتغير، كما انه من الشخصيات التي ترتبط عاطفيًا بشكل سريع، ولكنه إذا شعر بالكذب أو الخبث فأن ثورته تجعله شخصية مختلفة تماما، وقد يصبح عنيفًا.