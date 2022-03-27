حظك اليوم برج الدلو الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

الكتمان الشديد والحفاظ على المساحة الشخصية من أبرز صفات أنثى برج الدلو، فهي ليست من الشخصيات التي يسهل خداعها أو حتى اكتساب ثقتها، ومع ذلك فهي دبلوماسية من الدرجة الأولى، ويمكنها إدارة الحوارات واللقاءات المجتمعية بنجاح مثالي.

يتابع البعض أصحاب برج الدلو بشغف تطورات حركة الفلك وتأثيرها على الإنسان بشكل يومي، وعليه يقدم موقع بوابة «الوطن» للقراء من مواليد الفترة ما بين 21 يناير إلى 19 فبراير حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الدلو اليوم يكون القمر في برجك يساعدك اليوم على إثبات وجودك والقيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إنما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن اليوم تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

صفات مواليد برج الدلو

لا يحب مواليد برج الدلو تقييد حريته، فهو يفضل الاحتفاظ باستقلاليته، لذلك يسعى أن يصبح له دخل مستقل بعيد عن الأسرة، كما أنه يفضل الاعتماد على ذاته فهو دؤوب في عمله ومخلص لأبعد الحدود، كما أنه من الشخصيات المبدعة التي يمكنها أن تجد حلولا لأصعب المشاكل خلال وقت قصير للغاية لذلك يمكنه الترقي واكتساب ثقة المديرين بسهولة.