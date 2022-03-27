حظك اليوم برج العقرب الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العقرب لديه قدرة على التركيز العالي، فعندما يضعون هدفا أمامهم لا يتهاونون في تحقيقه على الإطلاق، ولا يخاف أصحاب برج العقرب من مواجهة التحديات التي يقابلها على الإطلاق، ويقدر الأشخاص المخلصين كثيرا، ويتجنب مصادقة المنافقين، ولا يحب قضاء وقته معهم، كما أنه شخصية طموحه كثيرا، كما أنه دائم البحث عن الحقيقة، ولا يهدأ حتى يعرف خبايا الأمور.

وغيرته الشديدة على الأشخاص المقربين منه تجعل علاقة برج العقرب بشريك حياته في توتر دائم، كما أنه يحب السيطرة على الاشخاص المحيطين به، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

رغم الضغوط تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

العمل عند برج العقرب

يميل مولود برج العقرب إلى الالتحاق بالوظائف التنافسية، كما أنه يحرص دائما على الوصول إلى مناصب عالية في وظيفته التي يعمل بها، كما أنه يحقق الكثير من النجاحات في العلم، ويحصل على الكثير من الشهادات المختلفة.