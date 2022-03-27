حظك اليوم برج الحوت الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

من أبرز عيوب مواليد برج الحوت هو التهور خلال الغضب، الأمر الذي يجعله قد يتخذ قرارا سرعان ما يندم عليه، خاصة أنه ليس من الشخصيات التي تعترف بأخطائها بسهولة، كما أنه من الشخصيات الكسولة مما يجعله يواجه الكثير من المشاكل خلال الدراسة أو العمل، ومع ذلك فهو شخصية محبوبة.

يتابع البعض أصحاب برج الحوت بشغف تطورات حركة الفلك وتأثيرها على الإنسان بشكل يومي، وعليه يقدم موقع بوابة «الوطن» للقراء من مواليد الفترة ما بين 20 فبراير إلى 21 مارس حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الحوت اليوم يكون القمر بمنزلك الثاني عشر وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إنما على المستوى العاطفي والعائلي، فأن اليوم الوضع الفلكي قد يصيبك بالملل، ومع ذلك المشترى ونبتون في برجك يساعدانك أن تقاوم وتبتكر أجواءَ جديدة.

صفات مواليد برج الحوت

يُعرف عن مواليد برج الحوت الرومانسية المفرطة والعواطف الجياشة، فهم يفضلون الأفلام الرومانسية والكلام المعسول عن أي أمور مادية أخرى، ومع ذلك فهم شخصيات ذكية للغاية يمكنهم اكتشاف الخداع أو المبالغة، وغالبًا ما يكون ردهم قاسيا للغاية، كما أنه عندما يقررون تجاهل شخص ما لا يمكنهم التراجع عن قرارهم مرة أخرى.