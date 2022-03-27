حظك اليوم برج الجدي الأحد 27-3-2022 عاطفيا ومهنيا

العقلانية والتأني والنضوج من أهم ما يميز امرأة برج الجدي، التي دائمًا ما يبدو عقلها أكبر من عمرها الحقيقي، ما يجعل الكثيرين يعتمدون عليها سواء في العمل أو المنزل، فهي من الشخصيات العملية التي تفضل استخدام المنطق عن التعامل بالعواطف، ما يجعلها قائدا ممتازا ومثاليا؛ خاصة أنها قادرة على اكتساب صداقة زملائها في العمل.

يتابع أصحاب برج الجدي بشغف تطورات حركة الفلك وتأثيرها على الإنسان بشكل يومي، وعليه يقدم موقع «الوطن» للقراء من مواليد الفترة ما بين 22 ديسمبر إلى 20 يناير حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد في السطور التالية:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، مواليد برج الجدي اليوم يكون القمر في منزلك الثاني، ما يعدك بمناخ ملائم وتتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تراجع خطواتك وتقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وأضافت «فؤاد»، أنه على المستوى العاطفي والعائلي، تدرس مشاكل تشغلك وقد تساعدك الأفلاك على إيجاد إجابات لأسئلتك.

صفات رجل برج الجدي

أما رجل برج الجدي فرغم نضجه فهو يحتاج لوقت طويل حتى يمكنه التعبير عن مشاعره، ما يجعل شريكته تشعر بالملل والفتور، لذلك فهو لا يمكنه الارتباط من صاحبات الأبراج النارية لأنها تختلف عن طباعة، لكنه بمجرد الدخول في علاقة فأنه يصبح مخلصا لها، ويرفض الخيانة أو الكذب.