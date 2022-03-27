للمصريين بالخارج.. 5 معلومات عن المعسكر السنوي السادس بمدينة شرم الشيخ

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن انطلاق المعسكر السنوي السادس، تحت شعار «اتكلم عربي.. عيشها مصري»، بمدينة شرم الشيخ، وذلك خلال الفترة من 7 أغسطس المقبل، حتى 11 أغسطس، وذلك بالتعاون مع شركة «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، 5 معلومات عن المعسكر السنوي السادس بمدينة شرم الشيخ، وفقا لما صدر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في بيان لها.

5 معلومات عن المعسكر السنوي السادس بمدينة شرم الشيخ

1- ينطلق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار «اتكلم عربي - وعيشها مصري» بمدينة شرم الشيخ.

2- سينطلق المعسكر في الفترة من 7 إلى 11 أغسطس المقبل.

3- يعد المعسكر مخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج.

4- يهدف المعسكر إلى تعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة.

5- ينطلق المعسكر بالتعاون مع «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

كيفية التسجيل لحضور المعسكر

ووفقا لوزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يمكن التسجيل لحضور المعسكر عن طريق التواصل مع رقم واتساب 01280811185 أو عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني، من خلال هذا الرابط.

جدير بالذكر، أن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، تستهدف الفئات العمرية من 3 إلى 6 سنوات كمرحلة أولى، ومن 6 إلى 12 سنة مرحلة ثانية، ومن 12إلى 18سنة مرحلة ثالثة، ويعد الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «أتكلم عربي»، هو تعريف كل مصري برموز بلده الوطنية والتعريف بتاريخ وحضارة مصر، ومن ثم نقل صورة مصر للدول المضيفة بالخارج، من خلال أبناء المصريين بالخارج.