أولى محاضرات البورصة بجامعة عين شمس لنشر الثقافة المالية.. بحضور 100 طالب

ألقى أحمد عبد الرحمن نائب رئيس البورصة المصرية أولى محاضرات البرنامج التدريبي الشامل الذي أعدته وتقدمه فرق عمل البورصة المصرية بهدف رفع مستويات الوعي والمعرفة بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية وذلك بشكل نظري وعملي.

100 طالب يحضرون أولى محاضرات البورصة بعين شمس

حضر المحاضرة اليوم الأحد قرابة 100 طالب من مختلف التخصصات بكليات جامعة عين شمس، وذلك تفعيلًا لمذكرة التفاهم الموقعةً بين إدارة البورصة المصرية وجامعة عين شمس، بهدف تعريف الطلاب أساسيات الادخار والاستثمار بسوق الأوراق المالية دعما لجهود الدولة في تعزيز الشمول المالي، واستكمالًا لرؤية إدارة البورصة المصرية الرامية للارتقاء بمستويات الوعي المالي والاستثماري للمجتمع وخاصة طلاب المدارس والكليات بمختلف التخصصات.

جهود مشتركة لنشر الثقافة المالية

وتعمل إدارة البورصة المصرية مع قيادات جامعة عين شمس على تعزيز جهود الجانبين في نشر الثقافة المالية وتعريف الطلاب بمختلف التخصصات بأساسيات ومبادئ الادخار والاستثمار في سوق المال، فضلًا عن توفير تطبيقات عملية لتجربة عملية التداول بشكل افتراضي لاكتساب مهارات وخبرات جديدة ترفع من مستوى معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم لتتواكب مع احتياجات سوق العمل.

استعرض أحمد عبد الرحمن خلال المحاضرة أساسيات عمل البورصة مكونات سوق الأوراق المالية والدور الذي يلعبه كافة الأطراف ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية، ودورة عملية التداول مع التعرض بلغة بسيطة وواضحة تلائم جميع الحاضرين بمختلف تخصصاتهم العلمية، أساسيات الادخار والاستثمار في سوق الأوراق المالية، والذي أكد خلالها أن الاستثمار في سوق الأوراق المالية ليس حكرا فقط على أصحاب الثروات أو المتخصصين، موضحا أن سوق الأوراق المالية يتمتع بتنوع كبير في منتجاته الاستثمارية والتي تلاءم وتلبي احتياجات فئات المستثمرين المختلفة.

وأكد نائب رئيس البورصة أن البرنامج الطموح الذي تتبناه وتنفذه إدارة البورصة المصرية لرفع الوعي بأساسيات الاستثمار والادخار بسوق الأوراق المالية، خطوة تتسق مع رؤية إدارة البورصة المصرية لتطوير وتنمية سوق الأوراق المالية المصري بشكل مستدام، التي تولي اهتمام كبير بملف رفع مستويات الوعي والثقافة المالية لدى المجتمع وبالأخص طلاب الجامعات والمدارس، وذلك حتى يتمكن طلاب اليوم قادة المستقبل من امتلاك مهارات ومعارف تنافسية تؤهلهم لإضافة قيمة عند الانضمام لسوق العمل.