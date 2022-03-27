عاجل.. فتح دور المناسبات أول أبريل والسماح بإقامة موائد الرحمن في رمضان

صرح أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه مع الالتزام بجميع إجراءات التباعد وارتداء الكمامة وافقت اللجنة العليا لإدارة أزمة الأوبئة والجوائح الصحية بمجلس الوزراء برئاسة الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على السماح بدرس العصر وخاطرة التراويح خلال شهر رمضان ، مع تأكيد الوزارة على ما أكدت عليه من قبل أن يكون درس العصر في حدود عشر دقائق وخاطرة التراويح ما بين خمس إلى سبع دقائق.

فتح دور المناسبات

وأضاف وزير الأوقاف في بيان منذ قليل أنه وافقت اللجنة أيضا على فتح دور المناسبات بدءًا من الجمعة 1 أبريل 2022م ، مع الالتزام بإجراءات التباعد وارتداء الكمامة.

إقامة موائد الرحمن

ووافقت اللجنة كذلك على السماح بإقامة موائد الرحمن خلال شهر رمضان المبارك، على أن تكون وزارة الأوقاف مسئولة عن المساجد وملحقاتها ، وبتصريح منها ، وتكون وزارة التنمية المحلية من خلال السادة المحافظين مسئولة عن إقامتها في الأماكن العامة وبتصريح منها.