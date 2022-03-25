وزير الأوقاف: الثلاثاء.. توزيع 500 طن لحوم على 16 ألف أسرة

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الجمعة، الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وذلك في إطار زيارته للمحافظة، لافتتاح مسجد الحاج عبد الرازق، وأداء صلاة الجمعة بقرية شبرا صورة التابعة لمركز ومدينة ديرب نجم.

وزير الأوقاف يجتمع مع الأئمة

حرص «جمعة وغراب» على عقد لقاء مع عدد من الأئمة ورجال الدعوة الإسلامية بالمحافظة، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

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وأشاد «غراب»، بجهود أئمة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وتعاليم الدين السمحة والدعم الدائم والمستمر الذي توليه الوزارة لإعمار وتجديد المساجد، لتصبح صروحا إسلامية تنشر قيم الإسلام السمحة ومبادئه السامية.

افتتاح 5 مساجد بالشرقية

من جانبه، استعرض وزير الأوقاف استعدادات الوزارة لاستقبال شهر رمضان الكريم، من خلال إجراء أعمال الصيانة والنظافة وفرش المساجد وتجهيزها أمام المصلين، مشيرا إلى أنه من المقرر اليوم افتتاح 5 مساجد بالشرقية ضمن 64 مسجدا من المقرر افتتاحهم اليوم على مستوى الجمهورية.

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وأعلن عن إعداد الوزارة كتابا تحت عنوان «حديث الصيام» يتضمن دروسا وخواطر دينية تقدم للمصلين في أثناء الدروس الدينية بالمساجد.

وتطرق اللقاء إلى الدور المجتمعي الذي تقوم به الوزارة لدعم الأسر الأكثر احتياجا، إذ أشار الوزير إلى أنه بدءا من الثلاثاء المقبل سيتم توزيع 500 طن لحوم بواقع 16 طنا يوميا على 16 ألفا من الأسر المستحقة بالتنسيق بين مديريتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى توزيع 500 ألف شنطة سلع غذائية هدية مقدمة من الوزارة لدعم الأسر الأكثر احتياجا.