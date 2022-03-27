مسؤولة بـ«حياة كريمة»: لدينا أكثر من 30 ألف متطوع

قالت سيمون ناصر، مسؤول قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة، إن هناك 24 مؤسسة وجمعية ضمن التحالف الوطني التنموي للعمل الاجتماعي في مصر، مبينة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق في منتدى شباب العالم الرابع عام 2022 ليكون عمل المجتمع المدني لذا هناك تركيز من أجل رعاية الأسر الأكثر احتياجا وتطوير البنية التحتية في مختلف المحافظات.

توفير بيانات عن الأكثر احتياجا

وأضافت «ناصر»، خلال استضافتها مساء اليوم الأحد في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هناك بيت الزكاة المصري والهيئة القبطية وصناع الخير وغيرها وفرت بيانات بالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يحاول مع القيادة السياسية أن يتطور للأفضل وأن يخرج المواطن بأقل تكلفة في أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ثم الحرب الروسية الأوكرانية.

عدد كبير من المتطوعين

وأكدت مسؤول قطاع المكتب الفني لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة لديها أكثر من 30 ألف متطوع، مشيرة إلى أن كل جمعية تنفذ مجالا محددا ولكن توحيد الجهود أصبح ضروريا ويتم تنقيح قوائم المستفيدين، متابعة: «بقالنا أكثر من 6 شهور بننزل ونشوف قواعد المستفيدين ونحدد أنواع التغذية اللي محتاجها كل فرد في مختلف المحافظات، وهناك مشاركة إيجابية من القطاع الخاص وساعدونا في عمل كراتين رمضان، وفي معانا حوالي 2500 شاب متطوع في الاتحاد التنموي وبنحاول نجمع أعداد وبيانات المتطوعين، الكراتين فيها تين وبلح وسلع مختلفة والمحتوى ده يقدر يكفي 3 أسابيع، وإحنا هنكمل على مدار السنة عاملين لجزء لرعاية الأشخاص الأكثر احتياجا، زي مبادرة تنمية الأسرة المصرية وغيرها عشان ننمي الفرد والأسرة».