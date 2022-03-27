الوزير: فوجئت بمقاعد قطارات اتقطعت واتطفى سجاير فيها.. «الراكب اللي هيدفع»

أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، أن الدولة المصرية تعمل على تدشين المزلقان الإلكتروني، حتى يغلق أوتوماتيكيا عند وصول القطارات منعا من وقوع أي حوادث وكوارث، وهو ما سيسهم في زيادة معدلات الأمان ووصول الركاب في مواعيدهم.

وأضاف الوزير في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «بالأمس كنت في زيارة ورشة الفرز، واطلعت على أحد القطارات هناك، لكنني فوجئت بأشياء غريبة جدا، أول سيارة دخلتها، وبها 26 شباك، منهم 8 شبابيك مكسورة بسبب الرشق بالطوب والحجارة، وللأسف الزجاج غالي الثمن .. ده كلام؟! القطر ده بتاعنا؟! ولا بتاع السكك الحديدية؟! ده بتاع مصر والجمهور والناس واللي بتدفع التذكرة واللي بيدفعوا الضرائب، ليه يا ابني تحدث القطر بالطوب».

مناشدة الصحفيين والإعلاميين

وتابع وزير النقل، أن بعض الصحفيين طلبوا منه سرعة التنسيق مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، والأئمة في المساجد لتوعية المواطنين ضد هذه السلوكيات والحفاظ على ممتلكات الشعب المصري، موضحًا أنه التقى اليوم وزيري التعليم والتعليم العالي بالصدفة، وعرض عليهما رسائل الصحفيين والإعلاميين: «قلت لهم يا ريت تساعدوني».

وأشار، إلى أنه فحص الكراسي أيضا، وجد بعضها مخربا باستخدام آلة حادة، قد تكون مطواة أو موس، إذ قطع القماش، كما جرى إطفاء السجائر على الكرسي: «البعض بيقول الكمسري وحش والمفتش وحش، آه لو الكمسري حاول يحوش راكب، 90% من الركاب ناس فاهمين ومثقفين وخايفين وبيتعاملوا كويس، لكن القلة اللي بتعمل حاجة، والكمسري بيتعرض لهم، محدش بيقف معاه وبيصوروه على أساس إن الكمسري مفتري، رغم إنه بيحافظ على حاجتهم».

حادث قطار الصعيد

وواصل: «بالنسبة لحادث قطار الصعيد، الناس قالت ماس كهربائي السبب، طب ليه مش السيجارة، طب السيجارة اللي اتطفت في الكرسي لو مولعتش في العربية باللي فيها، القماش ده لما يتقطع ويتحرق مين اللي هيدفع تمنه؟ انت يا سيادة الراكب».