اختارته جامعة يابانية لإلقاء كلمة التخرج.. «عصمت»: تقديرا لمكانة مصر

ممسكاً بورقة حملت كل ما واجهه من صعوبات خلال رحلته العلمية، أو بالأدق البحثية، واقفاً أمام «محفل علمي» مهيب، فهي حفلة تخرج ليس لطلاب بل لباحثين في الماجستير أو الدكتوراه، حيث اختارت جامعة «تسكوبا» اليابانية، الدكتور محمد عصمت، ممثلاً عن باحثيها، لإلقاء الكلمة الخاصة بحفل التخرج، الأمر الذي يشترط تميز الباحث في أدائه العلمي تارة ونشره عدداً من الأبحاث العلمية في المجلات ذات معامل التأثير القوي، وهو ما اجتازه الدكتور «عصمت» ليصبح المصري الوحيد الذي مثل الباحثين أثناء الحفل، وأشادت به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر.

اختيار مصري ليلقي كلمة حفل التخرج الخاصة بباحثي جامعة «تسكوبا»، بمثابة شرف عظيم وتقديراً لمكانة مصر وأبنائها في الخارج، فيقول الدكتور محمد عصمت، إن اختياره نيابة عن الباحثين في الجامعة الذين بلغ عددهم ما يقرب من 500 باحث لإلقاء كلمة حفل التخرج، وهو المصري الوحيد يعتبر ذلك شرفاً له وأمرا يدعو للفخر، مؤكداً أن الجامعات الأجنبية تدرك تماماً قيمة الطلاب والباحثين المصريين.

بداية من محافظة المنيا حتى دولة اليابان، هكذا بدأت رحلة «عصمت» العلمية، حيث تخرج من قسم الكيمياء من كلية العلوم بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف، بجامعة المنيا عام 2011، وعُين معيداً في مركز بحوث الفلزات بحلوان في شعبة المواد المتقدمة ثم معيداً بكلية الدراسات العليا للعلوم المتقدمة بجامعة بني سويف، ثم حصل على درجة الماجستير عام 2017.

حصل الدكتور محمد عصمت على منحة قصيرة الأجل ممولة من صندوق مصر للعلوم والتكنولوجيا، للسفر لليابان لمدة 4 شهور، وهناك حصل على منحة الدكتواره من المعهد الوطني لعلوم المواد باليابان، تخصص علوم وهندسة المواد، إلى أنه حصل عليها خلال العام الحالي.

13 بحثاً في مجلات ذات معامل تأثير عالٍ

روى «عصمت» لـ«الوطن»، تفاصيل الأبحاث العلمية التي نشرها خلال مرحلة إعداد الدكتوراه: «نشرت 13 بحثاً في مجلات ذات معامل تأثير عالي وهو ما أهلني لأن أكون المصري الوحيد الذي ألقى كلمة حفل التخرج للحاصلين على الماجستير والدكتوراه في جامعة تسكوبا في اليابان»، موضحاً أن محور رسالة الدكتوراه هو إنتاج الهيدروجين من المياه باستخدام التحضير الصوتي وأشعة الشمس.

«لقد جئت إلى هنا في منحة دراسية بعيدًا عن منزلي في مصر أخيرًا جاء يوم الختام يبدو الأمر كما لو كنت بالأمس فقط عندما وصلت إلى اليابان لم تكن فرصة التواجد في جامعة تسكوبا متاحة بسهولة ولا بتكلفة قليلة لقد كانت رحلة طويلة لكن الفرص التي أتيحت لي هنا أكثر مما كنت أتخيله قبل ثلاث سنوات أخيراً في هذا العصر المضطرب أعتقد أن هناك حاجة متزايدة للقدرة على اللحاق بالتغيرات الاجتماعية بشكل صحيح والتنبؤ بالمستقبل»، هكذا لخص الدكتور محمد عصمت كلمته أمام الحفل.

يرى الدكتور محمد عصمت، أن البحث العلمي في الوقت الحالي شهد تطوراً ملحوظاً، متمنياً تأسيس مدرسة علمية بحثية لإنتاج أبحاث علمية يطوع خلالها ما استفاده من تجربة سفره لليابان.