الدفاع الروسية تعلن تدمير قاعدة وقود للجيش الأوكراني

قالت وزارة الدفاع الروسية، «دمرنا بأسلحة جوية بعيدة المدى، قاعدة وقود للجيش الأوكراني»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل.

وأضافت وزارة الدفاع الروسية، «استهدفنا بصواريخ مجنحة مصنعا يقوم بصيانة أنظمة مضادة للطيران»، منوهة إلى قصف مستودعات للجيش الأوكراني غرب البلاد، فيما سمع دوي انفجارات في محيط العاصمة الأوكرانية كييف قبل قليل.

أوكرانيا: نريد التوصل لحل وسط مع روسيا بشأن دونباس

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكى، قبل قليل «"أريد التوصل لحل وسط مع روسيا بشأن دونباس»، قائلا «نتفهم أنه لا يمكن إخراج روسيا من كل أراضينا لأن ذلك سيطلق حربا عالمية».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عدد من الدول عقوبات على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا.