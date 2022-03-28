حبس أب وأم وشريكتهما 3 سنوات بتهمة ضرب طفلتهما وتعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيى، رئيس المحكمة، بالسجن 3 سنوات لكل من «أ.ع.م » عاملة، وزوجها «ال.م.إ» عامل جراج، و«ن.خ.أ» ربة منزل، بتهمة تعاطي المخدرات والتعدي على طفلة بالضرب وتعريض حياتها للخطر في القضية رقم 32386 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة العامرية أول.

تعدي أب وأم ورفيقتهما على طفلتهما

تعود الواقعة إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة العامرية أول يفيد بإصابة طفلة عمرها 4 سنوات، بإصابات متفرقة بعد تعدي الأب والأم والمتهمة الثالثة عليها وذلك بسبب خلافات وقعت بينهم بعد تعاطيهم المواد المخدرة.

خرق جسد الطفلة بعد تسخين السكين

انتقلت القيادات الأمنية إلى موقع الحادث وأثبتت التحقيقات أن المتهمة الأولى «أ.ع.م» عاملة وزوجها المتهم الثاني، وصديقته المتهمة الأولي، بأنهم التقوا لتعاطي مخدر الهيروين، وفور وقوع مشكلات بينهم وقعت خلافات بين الزوجة وزوجها فقامت بالتعدي على ابنتها بمساعدة صديقتها وحرقوا جسد الطفلة بعد تسخين السكين كما ضربوها بخرطوم وحلقوا شعرها وألحقوا بها إصابات بالعين وأماكن متفرقة في الوجه وأسفل العين.

إيداع الطفلة دار رعاية

تم إيداع الطفلة دار رعاية وجرى ضبط المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وقررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.