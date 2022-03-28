حظك اليوم برج الحوت الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف عن مولود رجل برج الحوت، أنه شخصية محبوبة ومن أصحاب المشاعر الجياشة والعواطف الإنسانية، كما أنه يعرف بكسله والخمول مما يجعله لا يستقر بمهنة، رغم أنه معروف بالذكاء والدهاء، لكنه يفضل الصبر حتى يصل إلى مراده، ومع ذلك فهو يفضل الانتماء لشخص ما، والبقاء مخلص له طوال حياته.

لمواليد برج الحوت الراغبين في معرفة تأثير حركة الشمس والقمر اليومية في مدار برجهم، يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد..

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد فأن مواليد برج الحوت اليوم ينصحك الفلك بالعمل في صمت وعليك أن تكون كتوما وأن تحافظ على ما يصلك اليوم من أسرار.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن على المستوى العائلي والعاطفي «القمر في منزلك الثاني عشر يدفعك اليوم للعزلة ويساعدك ذلك على التفكير ومراجعة النفس في هدوء بعيدا عن العيون».

مشاهير برج الحوت

الكثير من مشاهير برج الحوت استطاعوا أن يحققوا نجاحات كبيرة في مجالاتهم، ومنهم الفنانة حنان مطاوع، سلوى خطاب، والفنان خالد زكي، والفنان حمادة هلال، وأحمد السقا، والفنان الراحل محمد عبد الوهاب، والملحن والمغني الراحل محمد الموجي، والعالمة المصرية سميرة موسى، والشاعر الراحل أبو القاسم الشابي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة العالمية كوين لطيفة.