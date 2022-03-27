حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27-3-2022 مهنيا وعاطفيا

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد حظك اليوم وتوقعاتها لكافة الأبراج الفلكية على الصعيدين العاطفي والعملي، إذ يحمل اليوم أخبارا سارة للبعض والآخر يحمل له نصائح يجب الالتفات لها حتى لا تقع في أزمة مالية أو عاطفية أو حتى صحية، مشيرة إلى أن اليوم يحمل طاقة إيجابية لبرجي الحمل والجوزاء.

وفيما يلي، تستعرض «الوطن»، حظك اليوم وفق تصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الحمل 27-3-2022 على الصعيد المهني

يحمل الصعيد المهني لمولود الحمل أخبار سارة؛ فالبرغم من وجود الضغوط في محيطك، إلا أن الوضع الفلكي يمدك اليوم الأحد بكل الطاقة والنشاط والرغبة في الحركة والانطلاق.

حظك اليوم برج الحمل 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

عاطفيا واجتماعيا، يمنح الطالع اليوم مولود برج الحمل حالة مختلفة عن الأيام الماضية فالقمر بمنزل الأصدقاء يدفعك للتعبير عما بداخلك وتؤثر في الجنس الآخر وتنفعك نصائح أصدقاء مخلصين.

حظك اليوم برج الثور 27-3-2022 على الصعيد المهني

وينتظر مولود الثور اليوم وفق خبيرة الأبراج وجود القمر في وضع معاكس ولهذا عليك أن تتجاوب مع ما هو متاح وكن مستعدا للتفاوض عزيزي.

حظك اليوم برج الثور 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى المستوى العاطفي فاليوم مولود برج الثور ينصحك الفلك أن تفكر بإيجابية ولا تدع الشكوك تسيطر على مخيلتك.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-3-2022 على الصعيد المهني

أما البرج الجوزائي فينتظر اليوم على المستوى المهني أخبار سارة، فالقمر في منزل الحظ يمدك اليوم بروح عملية وواقعية، ما يساعدك على المعرفة والإنجاز، فاستغل الفرصة.

حظك اليوم برج الجوزاء 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى الجانب العاطفي والاجتماعي، ففينوس وعطارد داعمان ويمنحانك حضورا أخاذا وتستمتع بوقتك جيدا، وهذا ما تخبرك به الأبراج عزيزي المولود.

حظك اليوم برج السرطان 27-3-2022 على الصعيد المهني

أما البرج العاطفي والحساس السرطان فاليوم مهنيا وماليا القمر في منزل المدخرات يمدك بالحكمة وتيسر سبل الوصول لتنمية أعمالك وزيادة مكاسبك، فاستغل الفرصة.

حظك اليوم برج السرطان 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعلى جانب المشاعر والحب، فاليوم عاطفيا واجتماعيا المشتري ونبتون في منزل الحظ يساعدانك على التوصل لحلول وقد تستعيد حيويتك.

حظك اليوم برج الأسد 27-3-2022 على الصعيد المهني

وتخبر عبير فؤاد اليوم البرج المسيطر والمتمكن على المستوى المهني والعائلي أن الوضع الفلكي دقيق ويضع على عاتقك ضغوط ومسئوليات وعليك أن تدرس الأمور العائلية والمهنية والقانونية بدقة.

حظك اليوم برج الأسد 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

أما عاطفيا عزيزي مولود برج الأسد، إذا كنت متزوجا فالقمر في مواجهتك ويجعل علاقتك بشريك حياتك تمضي بصعوبة.. لذا انتبه وتجنب الصدام.

حظك اليوم برج العذراء 27-3-2022 على الصعيد المهني

وتقول خبيرة الأبراج لبرج العذراء على الجانب المهني والعائلي إن القمر بمنزل العمل يساعدك على أن تدقق النظر اليوم في كل صغيرة وكبيرة وتقوم بواجبك على أكمل وجه.

حظك اليوم برج العذراء 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا اليوم عزيزي العذراء المشتري ونبتون بمواجهة برجك.. قد تعيش قلقا عاطفيا وعليك أن تكون مرنا مع الطرف الآخر حتى لا تفقده.

حظك اليوم برج الميزان 27-3-2022 على الصعيد المهني

واليوم يخبر الفلك مولود برج الميزان بأن القمر والمريخ داعمان ويعدانك بفرص ذهبية.. عليك بالتقاطها. عموما، تبدو أكثر صبرا واستعدادا للعمل بخشونة.

حظك اليوم برج الميزان 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا يمنح اليوم مولود برج الميزان حالة طمأنينة، ففينوس والقمر بمنزل الحب يعدانك اليوم بأوقات سعادة مع الأحباب.

حظك اليوم برج العقرب 27-3-2022 على الصعيد المهني

وتقول الخبيرة للعقرب على الجانب المهني، إنه رغم الضغوط.. تساعدك خبرات الماضي على إيجاد حلول جذرية، فقط فكر بموضوعية وتأنّ في قراراتك.

حظك اليوم برج العقرب 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا عزيزي العقرب تستقبل اليوم القمر في برجك ما يعود عليك بوضع معاكس، وينصحك الفلك أن تترك اليوم مسافة كافية تفصلك عن مثيري المشاكل.

حظك اليوم برج القوس 27-3-2022 على الصعيد المهني

كما يوجد القمر في منزلك الثالث يمدك اليوم بالديناميكية، وبحب المعرفة وتستمتع بالصحبة الطيبة عزيزي برج القوس.

حظك اليوم برج القوس 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

يقول الطالع لمولود القوس بأن على المستوى العائلي والعاطفي رغم الضغوط والتشوش.. تميل اليوم للتعامل بود مع الأهل والأحباب وقد تشعر بالارتياح والهدوء

حظك اليوم برج الجدي 27-3-2022 على الصعيد المهني

أما أنت عزيزي مولود برج الجدى فمهنيا وماليا القمر في منزلك الثاني يعدك بمناخ ملائم وتتصرف بحكمة مع كل ما يستجد بشرط أن تراجع خطواتك وأن تقوم بحساباتك جيدا.

حظك اليوم برج الجدي 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا أنت اليوم مولود برج الجدي تدرس مشاكل تشغلك، وقد تساعدك الأفلاك على إيجاد إجابات لأسئلتك.

حظك اليوم برج الدلو 27-3-2022 على الصعيد المهني

أما أصحاب برج الدلو الهوائي فمهنيا اليوم القمر في برجك يساعدك اليوم على إثبات وجودك والقيام بخيارات مناسبة.

حظك اليوم برج الدلو 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا واجتماعيا ينصحك الفلك بأن تتصرف بنعومة وعذوبة مع الجميع وتحصل على الإعجاب بسهولة.

حظك اليوم برج الحوت 27-3-2022 على الصعيد المهني

واأخيرا مولود برج الحوت أنت على الصعيد المهني والاجتماعي، والقمر بمنزلك الثاني عشر، وعليك أن تكون متحفظا ولا تبح بمعلومات عنك أو عن غيرك.

حظك اليوم برج الحوت 27-3-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا احذر عزيزي الحوت اليوم فالوضع الفلكي قد يصيبك اليوم بالملل، ومع ذلك المشتري ونبتون في برجك تساعدك أن تقاوم وتبتكر أجواءَ جديدة.