تساقط أمطار خفيفة على شمال سيناء.. ومجلس العريش: جاهزون للطقس السيئ

أعلن مجلس مدينة العريش، في بيان له، أن الأمطار التي تساقطت، فجر اليوم الجمعة، خفيفة وغير مؤثرة، وأن الحياة عادت لطبيعتها في جميع مناطق المحافظة، موضحا أنه تمت مراقبة حركة الأمطار والرياح، سواء في مناطق الساحل أو الجنوب الشرقي للمدينة، وتبين أن الأمطار كانت خفيفة جدا، ولم تتسبب في حدوث رواكد بالشوارع العامة والفرعية، كما لم تتسبب الرياح في تكاثر الرمال على الطرق السريعة أو إعاقة حركة سير المركبات.

الجاهزة لمواجهة الطقس السيئ

كان مجلس مدينة العريش قد أعلن، في بيان سابق، عن جاهزيته بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي، لمواجهة الطقس السيئ، ورفع آثار الأمطار والرمال المتحركة على الطريق الدولي الساحلي، الرابط بين العريش والقنطرة شرق، وبين العريش والشيخ زويد ورفح من الناحية الشرقية، وكذا طريق جنوب المدينة الرابط مع مدن وقرى وسط سيناء.

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يذكر أن ديوان عام محافظة شمال سيناء قد أعلن، مساء أمس الخميس، عن رفع درجة الاستعداد بالمدن والقرى، لمواجهة أي تقلبات جوية متوقعة، إذ تساقطت الأمطار بشكل خفيف على بعض المناطق بمدن وقرى المحافظة، بعد ساعات قليلة من هبوب رياح محملة بالأتربة في المناطق الصحراوية، ورياح باردة على المناطق الساحلية في العريش والشيخ زويد ورفح.