الورداني: «مينفعش واحد بيبطل سجاير في رمضان ومراته متساعدوش على ده»

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي، إنه يجب على الزوجة أن تكون عونا لزوجها، «رمضان أوله رحمة عشان الناس بتغير من عوائدها، ولازم نكون عون على بعض، مينفعش واحدة جوزها بيبطل سجاير في نهار رمضان ومتكونش عونا له، لازم نرحم بعض إننا نساعد بعض على تغيير عوائدنا في رمضان».

أرحموا من أحسنوا إليكم

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، إن الحب يتكون من الاهتمام والاحترام والتقدير، «أنا شايف إن الاحترام رحمة من التجاهل والتعنت، ويا ريت في رمضان بدل ما بنتسول ونعمل نفسنا محتارين نرحم مين اللي آذونا، ارحم اللي أحسنوا إليك أولا، فارحم زوجتك واهتم بيها، رمضان فرصة للتغيير».

اختلاف الرجل والمرأة في وجهات النظر

وأشار إلى أن رمضان أوسطه مغفرة، والمغفرة بها احترام، «المرأة أو الرجل لما يبصوا لكل الخلافات بينهم وبين بعض هنلاقي إن تلات أربعها اختلاف في وجهات النظر، ولو انت عاوز تستغفر ربنا، استغفره من تجاهل كل الخلافات بينك وبين حد تاني».

وتابع: «لو إنت شايف استحالة محو التراكمات دي فبتطلب من ربنا يغفرلك من التراكمات دي ليه؟ والمغفرة مرتبطة بإننا نغفر للناس ونسامحهم، لذلك الأقربون أولى بالمعروف، ابدأ بنفسك ثم من يليك، ولو عاوز ربنا يغفرلك شيع المغفرة بكل منتجاتها».

نحتاج للافتقار الزوجي

وواصل: «من يوقف دائما المغفرة والقبول، هو التشاحن، لازم نعرف إن التشاحن هو حجاب للقلب، واللي مش مستعد إن قلبه منور خلاص، والصيام بيعلمنا الافتقار إلى الله ولازم يكون فيه افتقار زواجي ومن الافتقار الزواجي أن أتيقن من أن الله جعل زوجي لكي أفتقر إليه وهي كمان محتاجة ليا».