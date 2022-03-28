المخابرات البريطانية: روسيا تسعى للسيطرة على مرفأ ماريوبول الأوكراني

قالت المخابرات العسكرية البريطانية، إن القوات الروسية تسعى للسيطرة على مرفأ مدينة ماريوبول، وفقا لما ذكرت قناة «سكاى نيوز عربية» في نبأ عاجل.

وأضافت المخابرات العسكرية البريطانية، أن القوات الروسية تسيطر على المزيد من المناطق في ماريوبول جنوبي أوكرانيا.

روسيا تواصل حصار سواحل أوكرانيا على البحر الأسود

فيما أشارت المخابرات البريطانية، إلى أن روسيا تواصل حصار سواحل أوكرانيا على البحر الأسود.

في سياق متصل، أعلنت السلطات الأوكرانية، أنها منعت القوات الروسية من اختراق خطوط الدفاع من الشمال الغربي والشرق لكييف.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، وفرضت عددًا من الدول عقوبات على روسيا بسبب الحرب، على رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية.