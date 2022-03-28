4 خطوات يجب اتباعها إذا ظهرت كلمة «أحمال» على العداد مسبق الدفع

هناك أشياء ضرورية وهامة يجب أن ينتبه لها المواطن، الذي يوجد في وحدته السكنية عداد كهرباء مسبق الدفع، مثل: متابعة الشحن الدائم للعداد حتى لا يفصل التيار بشكل مفاجئ، والتأكد من ضبط التاريخ والوقت بالعداد لاستمرار عمله في أيام الإجازات الرسمية خاصة مع انتهاء الرصيد الموجود به، وأيضا الانتباه في حالة ظهور كلمة «أحمال» على شاشة العداد.

وأكدت شركة توزيع الكهرباء، أن هناك خطوات سريعة يجب على المواطن اتباعها في حالة ظهور كلمة «أحمال» على شاشة العداد، إذ أن هذا يؤكد أن هناك أحمال كهربائية زائدة عن الحد، وأن العداد تخطى حمله لأقصى قدرة له، وفي هذه الحالة يجب على العميل اتباع الخطوات التالية:

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ماذا تفعل عند ظهور كلمة «أحمال» على العداد؟

في حالة وجود زيادة مفاجئة في الأحمال الكهربائية، تؤثر على قدرة العداد، تظهر كلمة «أحمال»، لهذا يجب فصل التيار الكهربائي نهائيا عن الوحدة السكنية بنحو 5 دقائق على الأقل، ثم إعادة التيار. العمل على تخفيض استهلاك الكهرباء في الوحدة السكنية أو المنشأة التجارية أو الصناعية، عن طريق فصل بعض الأجهزة التي تزيد من الأحمال على العداد. إذا استمرت كلمة «أحمال» في الظهور، تفصل الشركة، الكهرباء عن الوحدة بشكل مباشر، لمدة 3 مرات على الأقل بين المرة والأخرى نحو 5 دقائق، وإذا استمرت الأحمال في الزيادة يتم فصلها نهائيا من جانب الشركة، ما يضطر العميل للذهاب إلى الشركة لإعادة التيار. في هذه الحالة تطلب الشركة من العميل، تغيير العداد بآخر «ثلاثي الأوجه»، حتى يتحمل الأحمال الكهربائية الزائدة في وحدته السكنية.

يذكر أن العداد مسبق الدفع في المنازل يتحمل 80 أمبير، ما يعني أن لديه قدرة على تحمل الضغط الكهربائي لنحو 4 تكييفات بقدرة 1.5 حصان لكل تكييف، وذلك دون أي مشكلات في زيادة الأحمال الكهربائية.