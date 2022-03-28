إعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات السكنية لمده 3 أشهر 

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية، تصل إلى الإعفاء بنسبة 90% من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحتها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

جاء ذلك خلال اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

الحالات المستفيدة من قرار تيسيرات السداد

وأشار الجزار، إلى أن هذه التيسيرات تسري في الحالات الآتية:

- الحالات الساري تخصيصها.

- الحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية وما زالت في حوزة العميل ولم يتم تخصيصها للغير.

شروط تطبيق تيسيرات السداد

وتُطبق هذه التيسيرات وفقا للشروط التالية:

- الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- ولا تسري على الأراضي المخصصة بنظام الشراكة، والأراضي التي تم إلغاؤها وسحبها وأصبحت فى حوزة الجهاز.