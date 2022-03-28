الدفاع الروسية: تدمير 36 منشأة عسكرية أوكرانية و24 طائرة

كشفت وزارة الدفاع الروسية، عن حصيلة يوم واحد من العمليات العسكرية في أوكرانيا التي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، موضحة أن قواتها تمكنت من استهداف 36 منشأة عسكرية أوكرانية، كما أسقطت 5 طائرات حربية و19 مسيرة.

الدفاع الروسية: تدمير راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة

وأضافت وزارة الدفاع في بيان لها، أن قواتها الجوية تمكنت من تدمير راجمتي صواريخ ومنظومة للصواريخ المضادة للطائرات، في حين تمكنت قوات الصواريخ الروسية من إسقاط خمسة صواريخ أخرى أطلقتها القوات الأوكرانية بالقرب من مطار في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد، عبر راجمات صواريخ "سميرش"، وفقا لوكالة " روسيا اليوم".

وأشارت الوزارة، إلى أن من بين الأهداف التي تم تدميرها، أربع قاذفات من طراز "سو-24" فوق مقاطعة تشيرنيهيف، إلى جانب مقاتلة من طراز "سو-27" بالقرب من كراماتورسك في دونباس.

تطويق لحدود جمهورية دونيتسك من جانبين

وبحسب «روسيا اليوم»، أكدت الوزارة في بيانها، أن القوات الروسية توغلت في دفاعات اللواء 95 الأوكراني بعمق كيلو متر، باتجاه الضواحي الجنوبية لجمهورية دونيستك الشعبية، كما تمكنت وحدات قوات جمهورية لوغانسك الشعبية من التقدم بعمق 5 كيلومترات، واستولت على بلدتي إيفانوفكا ونوفوسادوفويه، كما وصلت إلى خط تيرني على الحدود مع جمهورية دونيتسك.

وكشفت وزارة الدفاع الروسية، عن الحصيلة الكاملة منذ بدء العملية العسكرية، حيث بلغت 308 طائرة دون طيار، إلى جانب 1713 دبابة و170 راجمة صواريخ أوكرانية.

وقد بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، والتي أسفرت عن وقوع الكثير من المصابين والقتلى من الطرفين، إلى جانب خسائر كبيرة في البني التحتية في أوكرانيا، وسط محاولات ومساعي غربية لإجبار موسكو على التراجع عن تلك الخطوة التي تعدها الأخيرة مهمة للدفاع عن حدودها وأمنها القوميين.