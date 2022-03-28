10 أحداث اقتصادية تهدد سعر الذهب قبل يوم الجمعة

10 أحداث اقتصادية ستكون محل تأثير على أسعار الذهب عالميا، سوف تحدث قبل نهاية الأسبوع الجاري، الجمعة 1 أبريل المقبل، بحسب ما أشار تقرير مؤسسة «جولدن إيرا» المتخصصة في مجال أبحاث المعادن الثمينة، مشيرة إلى أن سعر الذهب سيتأثر بالأحداث المرتقبة وعلى رأسها سعر الفائدة في إنجلترا.

10 أحداث تؤثر على سعر الذهب

«جولدن إيرا» أشارت، في تقرير لها، إلى أن حديث أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا، اليوم الإثنين، وصدور تقرير معدل دوران العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، غدا الثلاثاء، وصدور تقرير ثقة المستهلك في الولايات المتحدة، غدا، ضمن الأحداث المؤثرة في أسعار الذهب عالميا.

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ولفتت إلى أن صدور تقرير التغير في التوظيف بالقطاع الخاص غير الزراعي الأمريكي، بعد غد الأربعاء، ومؤشر مدير المشتريات في شيكاغو وتقرير الاستهلاك الشخصي الأساسي وإعانات البطالة الأمريكية، الخميس المقبل، من الأحداث التي من المتوقع أن تقود بياناتها إلى تحركات في سعر الذهب.

وأوضحت، أن يوم الجمعة المقبل، سيصدر تقرير البطالة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأيضا سيتم تحديد متوسط الأجور في الساعة والتغير في التوظيف بالقطاع غير الزراعي، وأن التقارير الثلاث ستقود نحو تحرك فاعل في سوق الذهب العالمي، بالإضافة إلى صدور مؤشر مدير المشتريات التصنيعي الأمريكي.

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أسعار الذهب اليوم

تراوحت أسعار الذهب، اليوم، ما بين 1114 و1137 جنيها لعيار 24، وسجل سعر عيار 21 ما بين 975 و995 جنيها، وتراوح سعر عيار 18 ما بين 836 و853 جنيها، بينما بلغ سعر الأوقية 35 ألفا و365 جنيها، والجنيه الذهب يتراوح ما بين 7800 و7960 جنيها.