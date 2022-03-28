الزراعة: نوفر السلع الغذائية بأسعار تنافسية في 171 منفذا بالمحافظات.. فيديو

قال الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن اليوم سيشهد افتتاح معرض «خير مزارعنا لأهالينا» من إنتاج مزارع الوزارة، تلبية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي المعنية بمحاربة الغلاء، موضحا أن الوزارة كان لها السبق في تبني هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس بإعلان مبادرة خير مزارعنا لأهالينا بتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين خلال الشهر الكريم بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في المنتجات الأخرى بالأسواق الخارجية.

معرض «خير مزارعنا لأهالينا» على مساحة تتخطى 800 متر

وأضاف مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال لقاء مع مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: أن منتجات وزارة الزراعة قليلة في السعر مقارنة بباقي الأسواق، لأنها دزون حلقات وسيطة وتسويقية، ويقام معرض خير مزارعنا لأهالينا على مساحة تتخطى 800 متر مربع في حديقة الأورمان، بمشاركة نحو 25 عارض.

الزراعة: لدينا 171 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية

وتابع مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي «لدينا 171 منفذ ثابت على مستوى الجمهورية، ونتواجد في مختلف الاماكن لتوفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية، ولدينا 21 منفذ متنقل وسيارة متحركة تجوب المحافظات وتتمركز في الميادين العامة والشوارع ذات الكثافة السكانية المرتفعة والمناطق الشعبية لامداد المواطنين بامداد المواطنين بالكثير من السلع والمنتجات الغذائية بأسعار تنافسية تهم المواطن».