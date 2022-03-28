روسيا تعمل على تطوير لقاح جديد يقاوم 3 سلالات من كورونا

في الوقت الذي ينشغل فيه العالم بأحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقيام القوات الروسية بمحاصرة عدد من المدن الأوكرانية، عكف العلماء الروس على تطوير لقاحاً جديداً لمقاومة 3 أنواع من فيروس كورونا المستجد، بل وأعلنت روسيا أن العلماء الروس بصدد إجراء تجارب سريرية خلال الأسبوع الجاري، لاعداد لقاح يقاوم 3 سلالات مختلفة من فيروس كورونا المستجد، بحسب ما جاء على موقع « روسيا اليوم».

اللقاح يقاوم 3 سلالات

وقال ألكسندر غينسبورغ، مدير مركز «غاماليا» الروسي للبيولوجيا المجهرية، في حوار له لوكالة «تاس» الروسية للأنباء، إن اللقاح الجاري الاعداد له من المتوقع أن يقاوم سلالات وهان الكلاسيكية، وأوميكرون، ودلتا.

من جانبه أوضح نائب رئيس المركز «دينيس لوغونوف» أن جزءً من اللقاح سيحمي الإنسان كذلك من الإصابة من متغيرات سلالة المتحور «أوميكرون»، وهو إحدى متحورات فيروس كورونا المستجد سريعة الانتشار.

وكانت وسائل إعلام روسية، أعلنت في وقت سابق، أن روسيا شهدت يوم 26 مارس الجاري نقل 4275 مصابا بكوفيد 19 إلى المستشفيات، لافتة إلى أن العدد الإجمالي من المتعافين من كوفيد 19 في روسيا بلغ 16606691 مريضاً.

وشهدت روسيا تطورات وأحداث متتالية، على خلفية العملية العسكرية، التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فجر 24 فبراير الماضي، ضد جارته الأوكرانية، بهدف حماية المواطنيين في إقليم الدونباس من عمليات إبادة جماعية ترتكب ضدهم من قبل القوات الأوكرانية، كما أعلن «بوتين» أن العملية العسكرية ضد أوكرانيا لن تتوقف إلا بعدما تؤدي الهدف منها وخاصة منع عسكرة أوكرانيا من قبل دول غربية في إشارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك وقف تمدد نفوذ حلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من الحدود الروسية.

وتعرضت موسكو لفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية المتتالية من عدة دول غربية نتيجة عمليتها العسكرية والتي جاء في مقدمتها عزل روسيا عن نظام التحويلات المالية العالمي «سويفت»، وكذلك تجميد أصول لشخصيات روسية، إلى جانب بنوك مدعومة وممولة من الحكومة الروسية.