إزالة 16 تعديا على الأراضي الزراعية في 7 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة اليوم عددا من الحملات لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

إزالة تعديات على مساحة بلغت 1633 م2

وأسفرت الحملات عن إزالة 16 حالة تعدي بنطاق 7 مراكز باجمالى مساحة بلغت 1633 م2، عبارة عن إزالة حالتي تعدي بمساحة 612 م2 ببدر، كما تمت إزالة 3 حالات تعدي بمساحة 274 م٢ بإيتاى البارود، وحالتي تعدي بمساحة 235 م2 بأبو المطامير.

كما تم تنفيذ 3 حالات تعدي بمساحة 220 م2 بأبو حمص، وحالتي تعدي بمساحة 180 م2 بالدلنجات، 3 حالات تعدي بمساحة 102 م٢ بكفر الدوار، وحالة تعدي بمساحة 10 م2 بالمحمودية.

توجيهات بتكثيف حملات الإزالة

ومن جانبه وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة باستمرار و تكثيف حملات إزالة كافة التعديات ومنع أي تعدى جديد نهائيا وإزالتها فوريا فى المهد .

كما شدد آمنه علي مصادرة كافة المعدات المستخدمة فى المخالفة والمواد المستخدمة فى البناء وكذا التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية .

ووجه محافظ البحيرة بتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية.

وأشار محافظ البحيرة إلي أنه يتم بذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم بقرارات فورية للقضاء على تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.