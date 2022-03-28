حزن بالفيوم لوفاة شاب صدمه تاكسي.. الثالث خلال أسبوع

حالة من الحزن سادت بين أهالي محافظة الفيوم، تأثرا بوفاة شاب في بداية العشرينيات من عمره داخل المستشفى، متأثراً بإصاباته التي تعرض لها بعدما دهسته سيارة تاكسي على الطريق الدائري بالفيوم وفر هارباً، ليلقى مصرعه بعد صراع دام أسبوع في غيبوبة داخل إحدى مستشفيات الفيوم.

ويعد هذا الحادث هو الثالث في أسبوع لحوادث السير التي تسفر عن وقوع ضحايا.

بلاغ بوفاة شاب

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي مساع وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً يفيد وفاة شاب يدعى فرج جابر محمد، ومقيم بمدينة إطسا، داخل إحدى المستشفيات، متأثراً بإصابته بكسر في قاع الجمجمة ونزيف داخلي، إثر تعرضه لحادث دهس قبل أسبوع، حيث صدمته سيارة تاكسي تسير بسرعة جنونية وفرت هاربة.

حزن على وفاة الشاب

وسيطرت حالة من الحزن على أهالي مركز إطسا خصوصاً، إثر وفاة الشاب فرج، الذي وصفه الجميع بالاحترام الشديد للكبير والصغير، كونه كان هادئاً بسيطا، خصوصاً أنّه لقي مصرعه بعدما صدمه تاكسي يسير بسرعة جنونية وفر صاحبه هارباً دون أن يطمأن عليه، وتركه خلفه ينزف حتى دخل في غيبوبة ومات بعد أسبوع من الحادث.

وأكد هاني محمد، أحد جيران الشاب، أنّه أسرة الشاب الراحل وأصدقائه في حالة ذهول من وفاة الشاب الخلوق فجأة، موضحاً أنّهم حولوا صفحاتهم على فيسبوك لدفتر عزاء لزميلهم، مُطالبين الجميع من يعرفه ومن لا يعرفه أن يدعو له بالرحمة والمغفرة، وأن يلهمهم الصبر والسلوان، مؤكدين أنّه يستحق الدعاء وأنّه كان محبوباً من الجميع.