«الشيوخ» يناقش مقترحات لحل أزمة الزيادة السكانية.. اليوم

يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام، بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ: «أشرقت شمس ثورة 30 يونيو بأشعة واقع جديد عكست قدراً أكبر من التمكين للمواطن، وتشير إلى مستوى أعلى من الاهتمام بالشأن العام وهذا المناخ الجديد حمل في طيّاته فرصًا سانحة لصياغة برنامج سكاني أكثر كفاءة وفاعلية».

تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني

وأضاف «عبد الرازق» في الجلسة العامة، المنعقدة حاليًا: أفرزت ثورة 30 يونيو دستورًا جديدًا تضمّن ولأول مرة مادة تنص على أن تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكاني يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية وتحسين خصائصها، وذلك في إطار تحقيق التنمية المستدامة، وهي المادة 41 من الدستور. وتفعيلاً لذلك احتل الشأن السكاني الصفحات الأولى في أجندة القيادة السياسية، فوضعت استراتيجية قومية للسكان والتنمية 2015-2030، بغية الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، من خلال العمل على خفض معدلات الزيادة السكانية، واستعادة ريادة مصر الإقليمية، وذلك باتخاذ خطوات عملية لتحسين خصائص المواطن المصري، المعرفية والمهارية والسلوكية، وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر».

وتابع رئيس الشيوخ قائلاً: «جاء المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مستهدفًا الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري والأسرة المصرية بضبط النمو السكاني».

وأشار «عبد الرازق» إلى اتخاذ الدولة عددًا من الإجراءات فى إطار الارتقاء بالخصائص السكانية من خلال عدة محاور: منها الاقتصادي، الذي يُعنى بتمكين المرأة المصرية اقتصاديًا، والخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة بالمجان للجميع مع المتابعة المستمرة، والثقافي، عن طريق رفع وعي المواطن المصري بالمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، والتشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المتخذة لضبط النمو السكاني، والإعلامي؛ نظرًا لأهمية دور الإعلام في توعية المواطنين.. إلى جانب ما يتعلق بملف التحول الرقمي بإنشاء منظومة إلكترونية باسم «منظومة الأسرة المصرية» والتوجه نحو تأسيس صندوق حكومي لتأمين وتنمية الأسرة المصرية، يمنح حوافز للأسر الملتزمة بمحددات ضبط النمو السكاني.

تحقيق آمال الشعب

ووجَّه رئيس مجلس الشيوخ كلامه للنواب قائلاً: إن مجلسكم الموقر منذ يومه الأول لم يدّخر جهدًا في السعي إلى تحقيق آمال الشعب ودعم القيادة السياسية في مبتغاها الوطني، وقد أعانه في رسالته التعاون البنَّاء مع الحكومة الرشيدة، فجاءت الدراسة التي ستعرض على حضراتكم ثمرة جهد وعلم لجنة الصحة والسكان بالاشتراك مع مكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي وأراها خطوة هامة على الطريق الصحيح، حيث نكأت جراح المشكلة السكانية وسبرت أغوارها، فوقفت على أسبابها الحقيقية خلال العقود الماضية وأشارت إلى سبل علاجها بعد أن استعانت بالخبراء المتخصصين على المستوى الرسمي والشعبي واستمعت إلى وجهات نظر السادة الوزراء المعنيين وغيرهم من ممثلي الجهات ذات الصلة.