أوقية الذهب تتراجع لـ1943 دولارا متأثرة بالمحادثات الروسية الأوكرانية

انخفض الذهب صباح اليوم، مع استئناف محادثات السلام بين أوكرانيا وروسيا ما أثّر على جاذبية المعدن الأصفر كملاذ آمن، كما أثر ارتفاع الدولار الأمريكي والعوائد المرتفعة على الذهب، حيث انخفضت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.54% لتصل إلى 1943.6 دولارًا أمريكيًا، وارتفع الدولار، الذي يتجه عادة عكسيا إلى الذهب، صباح اليوم الاثنين، بينما تراجعت الفضة 1.2% والبلاتين 0.8% بينما صعد البلاديوم 1.3% إلى 2366.12 دولار.

سعر الذهب بسبب الحرب

وستستأنف أوكرانيا وروسيا محادثات السلام في غضون الأسبوع لحل الصراع الذي تفاقم بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير، وأصر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وحدة أراضي بلاده، بعد أن أشار في وقت سابق إلى أنه مستعد للتوصل إلى حل وسط.

وبحسب تقرير لمؤسسة «إنفيست»، دفعت الأسعار المرتفعة بعض الناس إلى بيع المجوهرات القديمة في الهند خلال الأسبوع الماضي وسط ضعف الطلب المادي على الذهب، كما أثر تفشي جائحة كورونا الأخيرة في الصين على مشتريات المعدن في البلاد، حيث دخلت مدينة شنغهاي في إغلاق على مرحلتين اليوم الاثنين.

أسعار الذهب عالميا

وفي وقت سابق، قال البنك المركزي لروسيا الاتحادية، إنه سيستأنف شراء الذهب من البنوك وسيدفع سعرًا ثابتًا قدره 5000 روبل (48.94 دولارًا) للجرام في الفترة ما بين 28 مارس و30 يونيو.

وفي وقتٍ سابق أمس الأحد، قال نائب رئيس مجلس الوزراء الياباني، سيجي كيهار، إن بنك اليابان عرض شراء كميات غير محدودة من السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات (JGBs) عند 0.25%، بعد أن ارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 6 سنوات.