جامعة عين شمس تفتتح أكبر مركز للابتكار وريادة الأعمال

افتتح كلا الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس و اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، والدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشىون القطاع الصحي، ومحمد الاتربي ، رئيس مجلس إدارة بنك مصر ، و بمشاركة نواب رئيس جامعة عين شمس، اليوم، اول مركز للابتكار و ريادة الاعمال علي مستوى الجامعات المصرية، من أجل خلق فرص عمل للطلاب والخريجين .

وزير التعليم العالي: مراكز الابتكار تخلق فرص عمل للشباب

وقال الدكتور خالد عبدالغفار ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن فكرة انشاء مركز ريادة الأعمال والابتكار كانت تراود القيادات في التعليم العالي منذ فترة كبيرة، قائلا:" كنا بنحلم بإنشاء مركز و الحمد لله بدأنا و بنشوف دلوقتي اول مركز على مستوى الجامعات المصرية "، لافتا الي انه لاتوجد اي دولة ان تخلق فرص رسمية لخريجيها، مشيرا الي ان فكرة ريادة الأعمال تهدف الي تدريب الطلاب علي الابتكار و خلق الأفكار و الاعتماد علي الذات في صنع فرص العمل .

و أضاف عبدالغفار، ان مركز الابتكار بالجامعة سيهدف الي تأهيل الطلاب و الخريجين لسوق العمل، لافتا الي ان المركز لايقل عن مثيله بالدول المتقدمة، لافتا الي ان جميع قطاعات الدولة المحلية والدولية تشاهك في المركز، منوها الي ان المركز مفتوح لكل من يمتلك فكرة أو مشروع ويرغب في دعمها .

رئيس جامعة عين شمس: 160 مليون جنيه تكلفة اول مركز ابتكار بالجامعات المصرية

وتابع وزير التعليم العالي، أن التمويل شئ رئيسي لدعم الابتكارات والنوابغ، منوها الي ان الوزارة نجحت في دعم النوابغ من الطلاب من خلال انشاء صندوق رعاية لهم يتم دعمه من خلال تحصيل 2% سنويا من الجامعات الخاصة له ، ويكون تحويله مستدام، لافتا الي ان المشتركين في المشروعات سيجدوا دعم بلا حدود :" الأهم تكون موجودة الفكرة و نبدأ في دعم المشروع بدءا من الاحتضان ".

وفي السياق ذاته، أكد لدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن مركز الابتكار تم إنجازه بتكلفة تتجاوز 160 مليون جنيه، لافتا الي ان البنك المركزي تبرع بـ 100 مليون جنيه ، بجنب تبرع 5 مليون جنيه من جامعة 6 أكتوبر.وأوضح المتيني، أن فكرة انشاء مركز الابتكار ليس جديد ، و الريادة كانت لهندسة جامعة عين شمس في انشاء الفكرة.

منوها الي ان الابتكار و ريادة الأعمال و انشاء الشركات الناشئة أمر هام لدعم مواهب الطلاب، مشيرا الي ان المركز سيخدم كافة الكليات و القطاعات، لافتا الي ان التجهيزات وفقا لاحدث النظم العالمية ، و ان المركز عبارة عن مركز متكامل لدعم ابتكارات وافكار الطلاب.

لافتا الي ان المركز مجهز بكافة الامكانيات الجاذبة لدعم أفكار شباب الباحثين .وتابع، أن البيئة تم تجهيزها وفقا لاحدث الامكانيات، منوها الي ان المركز نواة حقيقة لدعم وانتشار فكرة ريادة الأعمال.