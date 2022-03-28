تربية رياضية بنات حلوان وصناع الخير ينظمان يوما تعريفيا بـ«حياة كريمة»

نظمت كلية التربية الرياضية بنات جامعة حلوان ومؤسسة صناع الخير للتنمية يوما تعريفيا لطلاب وفريق التدريس بالكلية بأهم فعاليات مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك في حضور الدكتورة أمل عبدالله عميدة الكلية ووكلاء الكلية وحاضر في اليوم التعريفي، مصطفى زمزم سفير مبادرة حياة كريمة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية وحسن مصطفى مؤسسة ورئيس الملتقى السنوي للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة وعدد من قيادات مؤسسة صناع الخير.

يوم تعريفي لحياة كريمة

ضم اليوم التعريفي لقاء مع قيادات الكلية للتنسيق حول سبل التعاون بين الكلية ومؤسسة صناع الخير مسقبلاً لخدمة المجتمع بشكل عام وما يمكن تقديمه للطالبات غير القادرات بالكلية كذلك تنظيم لقاء تعريفي موسع مع طالبات الكلية ومعرض لمنتجات مصنع مؤسسة صناع الخير للسجاد اليدوي بقرية دار السلام بالفيوم ومنتجات صناع الخير من الحرف التراثية بالنوبة والبدرشين كنماذج لما تقوم به المؤسسة من أنشطة تنموية مستدامة لخلق فرص عمل لشرائح غير القادرين تحقيقا لاهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، كذلك معرض خيري ضم منتجات متعددة.

التعريف بإنجازات حياة كريمة

وفي كلمتها باللقاء الموسع بطالبات الكلية رحبت الدكتورة أمل عبدالله عميدة الكلية بالمشاركة مع صناع الخير فى تنظيم فعاليات اليوم مؤكدة على أن هدف الفعاليات هو تعريف الطالبات وهيئة التدريس بأهم ما ينجز على الأرض فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة وإطلاعهن على إنجازات مؤسسة تنموية كبيرة مثل صناع الخير لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستعراض تجربة صناع الخير في دعم شرائح غير القادرين في أنحاء الجمهورية لكي تكون حافزا للطالبات في التطوع والمشاركة الإيجابية في العمل الأهلي.

وفي كلمته في اللقاء الموسع بطالبات الكلية، أكد مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء صناع الخير، على أن الانشطة التي تقوم بها صناع الخير تنفيذاً لأهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تشمل إنشاء مصانع كثيفة العمالة لتشغيل أكبر عدد ممكن من الشرائح المستهدفة وتقديم خدمات طبية ذات جودة وبالمجان تماما وتوزيع المساعدات الموسمية.

وتابع: «هذه الأنشطة يتم تنفيذها وفق قواعد ثابتة أهمها أن تكون ذات أثر تنموي مستدام للشرائح المستهدفة كذلك أن تستهدف المواطنين في كل بقاع مصر وبخاصة المناطق الأشد احتياجا وقرى المبادرة الرئاسية حياة كرمية وسكان الأودية بالمناطق الحدودية».

من جانبه أكد حسن مصطفى إلى أن العمل الأهلي يقوم بدور فاعل في بناء الجمهورية الجديدة وأن أحد أهم روافد العمل الأهلي هو التطوع والمشاركة الإيجابية لشرائح الشباب داعيا الطالبات إلى المساهمة بفاعلية في أنشطة المجتمع المدني دعما لمجتمعهن.