عاجل .. انخفاض أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-3-2022 بقيمة 11.5 جنيه

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين 28-3-2022 في محلات الصاغة بشكل كبير، وذلك بقيمة 11.5 جنيه لعيار 24، حيث يباع بسعر 114.5 مقابل 1125.75 جنيه أمس.

وانخفض الذهب عيار 21 قيمة 10 جنيهات، إذ يباع بسعر 975 جنيهًا مقابل 985 جنيهًا، كما يباع عيار 18 بسعر 835.75 جنيه مقابل 844.25 جنيه أمس، أي تراجع بقيمة 8.5 جنيه، وبيع الجنيه الذهب بسعر 7880 جنيهًا مقابل 8530 جنيهًا أمس، أي تراجع بقيمة 80 جنيهًا، وذلك وفقًا للبورصات العالمية.

انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الإثنين

وتخلى سعر الذهب عالميًا عن 1% من قيمته اليوم الإثنين في بداية تعاملات البورصات العالمية، مدعومًا بارتفاع الدولار الأمريكي واستقرار عوائد الخزانة قرب أعلى مستوياتها منذ شهر إبريل 2019، مع تركيز المستثمرين على المفاوضات المحتملة بين روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى تراجع جاذبية الذهب كملاذ آمن.

وانخفاض أسعار الذهب لم يؤثر على حركة البيع والشراء لدى محلات الصاغة بالحسين والمحافظات المختلفة حتى لحظات من التداول، وذلك وفقًا لـ نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات السابق بالغرف التجارية.

أسباب تراجع الذهب

وأرجع «نجيب»، انخفاض الذهب إلى محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا المقرر عقدها في تركيا خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لمناقشة تبني وضع محايد كجزء من اتفاق سلام مع روسيا.

يتم تداول المعدن الأصفرعند 1932 دولارًا للأونصة الواحدة خلال الجلسة الآسيوية، بخسائر قدّرت نسبتها بـ1.2% على مدى هذا اليوم، كما قلّصت أسعار الذهب مكاسبها هذا الشهر إلى 1.3% تقريباً، بعد أن لامست الأعلى لها عند 2070 دولارًا للأونصة الواحدة.

وأوضح «نجيب»، سببا آخر لانخفاض أسعار الذهب، وهو تزايد توقّعات رفع أسعار الفائدة في البنوك المركزية حول العالم، ومنها الفيدرالي الأمريكي الذي يعتقد العديد بأنه سيرفع الفائدة أكثر من 7 مرات على مدى هذه السنة.

ووبحسب قوله، اعتبر هذا التراجع مؤقتًا وتصحيحيًا إلا أن الارتفاع سيكون سيد الموقف ما دامت هناك توتّرات جيوسياسية بين روسيا وأوكرانية بشكل كامل، مشيرًا إلى أن هناك هدوءًا فى حركة البيع والشراء خلال تداولات اليوم، مؤكدًا أن التراجع عادةً ما يحفز على الشراء.