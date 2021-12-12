سائق موتوسيكل يدهس أما وطفلها في كفر الزيات ويفر هاربا «صور»

شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية اليوم واقعة دهس سائق موتوسيكل لأم وطفلها بسبب السرعة الزائدة، والذي أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات وجروح سطحية كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المصابين إلى طوارئ مستشفى كفر الزيات العام.

واقعة دهس سائق موتوسيكل لأم وطفلها بسبب السرعة الزائدة

كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية من جهودها لضبط المتهم السائق، كما خصصت فرق بحث جنائي للكشف عن هويته.

كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ قيام سائق «موتوسيكل» بدهس أم وطفلها بمنطقة شارع الجيش بدائرة المركز، مما أسفر عن إصابتهما.

تفاصيل حادث دهس الأم وطفلها في كفر الزيات

كما أوصي مدير أمن الغربية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد محمد عاصم رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي كفر الزيات وبسيون وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

التحريات الأمنية: سائق «موتوسيكل» متهم بدهس أم وطفلها

وكشفت التحريات الأمنية عن قيام سائق «موتوسيكل» بدهس أم وطفلها بمنطقة شارع الجيش بدائرة المركز وإصابتهما إصابات بالغة وجرى نقل المصابين إلى مستشفى طنطا الجامعي.

شهود عيان: السائق هرب بعد دهس الأم وطفلها

وكشف شهود عيان بالغربية من أهالي المدينة أن السائق المتهم في واقعة دهس الأم وطفلها أثناء عبورهما الطريق بمنطقة شارع الجيش، فر هاربًا خوفًا من مواجهة الموقف بدلًا من إنقاذهما.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بسرعه ضبط المتهم الهارب.