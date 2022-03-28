«سوني» تعين جوبين جويجو مديرا إداريا بالشرق الأوسط وإفريقيا

أعلنت شركة سوني الشرق الأوسط وإفريقيا عن تعيين جوبين جويجو في منصب المدير الإداري، لقيادة العمليات في المنطقة، لتعزيز موقع قيادة الشركة في السوق الإقليمي، وتسريع أداء العمل لتحقيق الاستدامة في النمو والربح والقيمة لجميع الجهات المعنية.

أفريقيا والشرق الأوسط أحد أكثر المناطق نشاطاً في العالم

وفي مؤتمر الحديث عن تعيينه، قال جوبين جويجو، المدير الإداري في سوني الشرق الأوسط وإفريقيا: «إن النهج العاطفي الذي نتبعه في سوني مدعوماً بقوة الإبداع والتكنولوجيا، يغذي نمونا في أحد أكثر المناطق نشاطاً في العالم».

وتابع: «سنواصل وضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، والإنصات إليهم وتوقع احتياجاتهم، وكذلك الاستمرار في تقديم التكنولوجيا المبتكرة التي ستدهشهم وتسعدهم، لتكون على علاقةٍ مباشرة بتغيير أنماط الحياة، فالطريقة التي ندرس ونعمل ونلعب بها اليوم تتغير باستمرار، ويمكن الاعتماد على سوني - كما كان الحال دائماً - لجعل الحياة أكثر إنتاجيةً ومتعةً وراحة»

كما قال تاكاكيو فوجيتا، المدير الإداري في سوني آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا: «في منصبه الجديد، ستستمر خبرة ومهارة جوبين الهائلة في قيادة الفرق وتنفيذ الاستراتيجيات التنفيذية في تعزيز قوة سوني الشرق الأوسط وأفريقيا لقد كان وجوده بالغ الأهمية بالنسبة للفريق طوال فترة ارتباطه معنا لخمسة عشر عاماً، ونفخر بحضوره لدعم فريق قيادة سوني آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا لالتماس فرص النمو والعمل في المستقبل».

خبرة جوبين جويجو تمتد لـ20 عاما في المبيعات

وتابع: «سيضفي رجل أعمالٍ محنك، من طينة جوبين جويجو تجربةً وخبرةً عميقة على منصبه إذ يتمتع بخبرة تتجاوز 20 عاماً في المبيعات والتسويق على نطاقٍ واسع في البيع بالتجزئة والتكنولوجيا الاستهلاكية عبر مختلف نماذج الأعمال التجارية، بما فيها خبرة 16 عاماً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وكان جوبين قد انضم إلى سوني الشرق الأوسط وأفريقيا كمدير مبيعات لدولتي الإمارات العربية والمتحدة عام 2007، ومنذ ذلك الحين، حقق نمواً مستمراً ضمن المؤسسة».

وأوضح: «وعمل في الآونة الأخيرة كرئيسٍ للمبيعات في سوني الشرق الأوسط وأفريقيا حيث شارك في قيادة خطط المبيعات والتسويق والأهداف الاستراتيجية عبر مختلف الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا». مؤكدا «اعتباراً من 1 أبريل 2022، ستُدمج عمليات سوني الشرق الأوسط وأفريقيا وعمليات سوني في جنوب شرق آسيا لتشكيل سوني AMEA».

وسيتولى جوبين جويجو مهام تاكاكيو فوجيتا، والذي انتقل إلى سنغافورة في منصب المدير الإداري في سوني AMEA «آسيا الشرق الأوسط وأفريقيا».

ويعكس هذا التعيين خطط سوني الاستراتيجية في عدة أسواقٍ عالمية رئيسية، بما فيها الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي شهدت نمواً مطّرداً في السنوات القليلة الماضية. حيث يمثل نمو سوني والتزامها المتواصل تجاه هذا السوق جزءاً من الأهداف الاستراتيجية العالمية الأوسع نطاقاً وجهود المبيعات والتسويق لعلامتها التجارية.