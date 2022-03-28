7 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 50 ألف جنيه.. للباحثين عن الأرخص
كتب:
أحمد عبداللطيف
03:36 م | الإثنين 28 مارس 2022
أسعار السيارات المستعملة
يبحث عدد من المواطنين عن سيارة مستعملة لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه لكي تساعده فى التنقلات للعمل وقضاء احتياجات الأسرة، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض السيارات المستعملة لـ«الوطن» إن المواطنين يبحثون عن سيارة لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه وهي سيارة يستعملها منخفضي ومتوسطي الدخل لكي تساعده على المعيشة وآخرين يستغلونها كفرصة عمل.
نصائح قبل شراء سيارات مستعملة
وأوضح أنه قبل شراء السيارة يجب فحصها والتأكد من مستندات ملكيتها وماكينة السيارة قبل نقل الملكية، ويستحب شراء سيارة من مالكها مباشرة دون وسيط أو سمسار لتوفير مبلغ مالي للراغب في شراء سيارة.
أسعار السيارات المستعملة في السوق من 30 ألف إلى 50 ألف حنيه
واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة فى السوق وتبدأ من 30 ألف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
سكودا فيليشيا 1995
متوسط سعر السيارة المتداول فى السوق
39,000 جنيه
أقل سعر متداول فى السوق
33,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
فيات اونو 1997
متوسط سعر متداول فى سوق السيارات
39,000 جنيه
أقل سعر متداول فى سوق السيارات
35,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
رينو رينبو 1999
متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات
39,000 جنيه
أقل سعر متداول فى سوق السيارات
35,000 جنيه
أعلى سعر مكتداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
لادا 2107 2007
متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات
39,000 جنيه
أقل سعر متداول فى سوق السيارات
33,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
بيجو 405 1992
متوسط السعر فى سوق السيارات
40,000 جنيه
أقل سعر متداول فى سوق السيارات
37,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
دايو اسبيرو 1994
متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات
40,000 جنيه
أقل سعر متداول فى سوق السيارات
38,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
43,000 جنيه
فيات دوجان 1995
متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات
40,000 جنيه
اقل سعر متداول فى سوق السيارات
38,000 جنيه
أعلى سعر متداول فى سوق السيارات
42,000 جنيه