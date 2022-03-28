7 سيارات مستعملة أسعارها أقل من 50 ألف جنيه.. للباحثين عن الأرخص

يبحث عدد من المواطنين عن سيارة مستعملة لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه لكي تساعده فى التنقلات للعمل وقضاء احتياجات الأسرة، وقال عبدالعاطي محمود عضو رابطة تجار السيارات وصاحب معرض السيارات المستعملة لـ«الوطن» إن المواطنين يبحثون عن سيارة لا يتجاوز سعرها 50 ألف جنيه وهي سيارة يستعملها منخفضي ومتوسطي الدخل لكي تساعده على المعيشة وآخرين يستغلونها كفرصة عمل.

نصائح قبل شراء سيارات مستعملة

وأوضح أنه قبل شراء السيارة يجب فحصها والتأكد من مستندات ملكيتها وماكينة السيارة قبل نقل الملكية، ويستحب شراء سيارة من مالكها مباشرة دون وسيط أو سمسار لتوفير مبلغ مالي للراغب في شراء سيارة.

أسعار السيارات المستعملة في السوق من 30 ألف إلى 50 ألف حنيه

واستعرض عضو رابطة تجار السيارات أسعار السيارات المستعملة فى السوق وتبدأ من 30 ألف جنية ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.

سكودا فيليشيا 1995

متوسط سعر السيارة المتداول فى السوق

39,000 جنيه

أقل سعر متداول فى السوق

33,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

فيات اونو 1997

متوسط سعر متداول فى سوق السيارات

39,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

35,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

رينو رينبو 1999

متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات

39,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

35,000 جنيه

أعلى سعر مكتداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

لادا 2107 2007

متوسط سعر السيارة فى سوق السيارات

39,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

33,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

بيجو 405 1992

متوسط السعر فى سوق السيارات

40,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

37,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

دايو اسبيرو 1994

متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات

40,000 جنيه

أقل سعر متداول فى سوق السيارات

38,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

43,000 جنيه

فيات دوجان 1995

متوسط السعر المتداول فى سوق السيارات

40,000 جنيه

اقل سعر متداول فى سوق السيارات

38,000 جنيه

أعلى سعر متداول فى سوق السيارات

42,000 جنيه