سلوى تطلب الخلع: بياخد فلوسي يشتري مخدرات.. وعايز يشغل بناتي في البيوت

بعد 20 عامًا من خدمتها بالمنازل، وتحملها للضرب والإهانة على يد زوجها، استجمعت «سلوى . ع» شجاعتها وخرجت عن صمتها، بعد ادخارها أموالا لتقيم دعوى خلع ضده، لترحم نفسها من العذاب الذي تتعرض له معه يوميًا.

وقالت الزوجة الأربعينية خلال جلوسها أمام محكمة الأسرة، وهي تنتظر المثول أمام القاضي لتشكو له همها وتطلب منه الحكم لصالحها في دعوى الخلع.

عاش على عرقها وكان مدمنا

ووصفت «سلوى»، خلال حديثها لـ«الوطن» زيجتها بالهم، وبدأت حديثها وهي مترددة وفي بالها ألف قصة لترويها، لكن الكلمات كانت أقل من أن تصف مأساتها التي عاشتها مع رجل أجبرها على الخدمة في المنازل لتجني المال له وهو يجلس في البيت، وضربها ليأخذ أموالها ويشتري بها المخدرات، مشيرة إلى أنها لم يكن لها ملجأ آخر سوى العيش معه لتربي بناتها الثلاث.

تزوجت وجعلها تخدم بالبيوت

وحكت تفاصيل زيجتها، قائلة إنها عاشت وسط 4 أشقاء وكانت البنت الوحيدة، ومنذ أن كبرت كان همهم الوحيد هو زواجها، ومع أول رجل تقدم لها، زوجوها له، وانتقلت معه من الأرياف إلى المدينة بعد أن أوهمهم أنه له عمل، ونسوا أنها ابنتهم ولم يسألوا عنها حتى اليوم، لتبدأ قصة كفاحها وخدمتها بالمنازل حتى تجني قوت يومها.

أنجبت 3 بنات وتحملت من أجلهن

وبصوت غلبت عليه مشاعر الخوف، قالت إنها كانت خائفة وهي وحيدة في بلد غريب، وعندما كانت تتواصل مع عائلتها يعنفونها بالكلام ويجبرونها على تحمل المعيشة ومساعدة زوجها، وخلال سنوات زواجها الأولى أنجبت 3 فتيات، وتحملت من أجلهن كل شيء، ومع الوقت بدأ يدمن مخدر الحشيش والبرشام، ويسرق أموالها التي كانت تدخرها لوقت الحاجة، وعندما ترفض يضربها حتى ينزف جسدها الدماء، ويجبرها على مواصلة العمل وهي مريضة، وعندما بدأت بناتها تكبر أجبرها على أن تتودد للنساء اللاتي تخدمهن، حتى تعمل بناتها معهن لكنها رفضت.

رفضت عمل بناتها بالبيوت

وجففت سلوى دموعها، متابعة حديثها لـ«الوطن»: «أنا بس نفسي بناتي ميعيشوش اللي عشته، وأنا كنت مستحملة عشانهم وعشان ميشفوش الذل اللي أنا شفته، ولما قولت له البنات مش هتخدم في البيوت ضربنا كلنا وفضل يدور على الفلوس زي المجنون عشان يشتري الحشيش، بس أنا كنت بحوش مع واحدة ست من اللي بخدمهم وساعدتني في تأجير شقة صغيرة نقلت فيها أنا وبناتي».

هربت من العيش معه وأقامت دعوى خلع

وأنهت الزوجة حديثها بأنها هربت من العيش معه لشقة صغيرة ببناتها، وجمعت أموالا لتدفع أجر المحامي، وتوجهت لمحكمة الأسرة بالجيزة، وأقامت ضده دعوى خلع، حملت رقم 152، ولا تزال أمام المحكمة.