تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طالب جامعي حرقاً على يد مراهق بدمياط

شهدت مدينة دمياط الجديدة جريمة مروعة فجر يوم الجمعة الماضي، عندما أقدم «مراهق» على سكب البنزين على طالب جامعي، وأشعل النار في جسده، مما تسبب فى إصابته بحروق من الدرجة الأولى، وصلت نسبتها إلى 95%، أدت إلى وفاته ظهر اليوم التالي السبت.

والد المجني عليه يطالب بالقصاص

التقت «الوطن» عدداً من أفراد أسرة المجني عليه، ويُدعى «مصطفى محمود سراج»، طالب بالفرقة الرابعة في كلية التجارة الشعبة الإنجليزية، بجامعة دمياط، للتعرف على تفاصيل وملابسات الواقعة.

«محمود سراج»، معلم لغة فرنسية، والد المجني عليه، قال: «ابنى راح غدر، وقتل على يد بلطجية حاولوا ابتزازه وسرقته، عندما حاول الدفاع عن نفسه».

وطالب الأب المكلوم بالقصاص العادل، وإعدام قاتل ابنه في «ميدان عام»، حسب قوله، مؤكداً أن «هذا هو الحكم الذي نرتضيه، لكي يثلج صدورنا المحترقة من فراق ابننا الغالي».

وتابع قائلاً: «مصطفى كان بيشتغل علشان من صغره بيعتمد على نفسه، ومالوش في أي حاجة سوى دراسته وعمله، ولعب كرة القدم التي يعشقها».

زوج خالة المجني عليه: كان حافظاً لكتاب الله

«عبد الفتاح دهيم»، زوج خالة الطالب المجني عليه، تحدث لـ«الوطن» قائلاً إن «مصطفى كان حافظاً لكتاب الله، وكان يؤدي الفروض في مواعيدها، وكان يؤم المصلين في الصلاة فى المسجد المجاور لمسكنه».

وتابع أن جنازته لم تكن عادية، مشيراً إلى أن زملاءه وزميلاته جاؤوا بالعشرات لحضور جنازته، ومواساة أهله، مطالباً بالقصاص العاجل، والحكم بإعدام المتهم، وكل من عاونوه على قتل «مصطفى».

وقال «خالد محمد عبيد»، صديق المجني عليه: «تفاصيل الجريمة نتركها للنيابة العامة، وننتظر كلمة القضاء، ولكني أود أن أتحدث عن إنسانية مصطفى، الله يرحمه، الطيب المؤدب الخلوق، كان حافظاً لكتاب الله، ومحافظاً على صلاته، وهو ما انعكس على جنازته، حيث شيعه آلاف المشيعين إلى مثواه الأخير».

وكذلك أعرب «محمد صادق»، صديق «مصطفى» منذ الصغر وحتى الجامعة، عن استياءئه مما ردده البعض عن ظروف الحادث، مشيراً إلى أن أصدقاءه وأسرته أكثر الناس علماً بما حدث، ولم يتحدثوا في أي تفاصيل، مطالباً الجميع بالصمت، وترك ما حدث للنيابة العامة والقضاء، مطالباً بالقصاص العادل، كما أكد أن «أصدقاء المجني عليه لن يتركوا حقه».

«عبد الرحمن يكن»، طالب في كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر، وصديق المجني عليه منذ أكثر من 10 سنوات، قال إنه لن يتحدث عن تفاصيل الحادث، ولكنه يريد أن يتحدث عن صديقه الطيب الملتزم، حافظ كتاب الله، مؤكداً أن «سيرته محمودة بين أقرانه».

شاهد عيان يروي تفاصيل الواقعة

وقال شاهد عيان، رفض ذكر اسمه، إن المجني عليه ترك العمل في المطعم الشهير الذي كان يعمل به منذ حوالي 10 أيام قبل حدوث الجريمة، مؤكداً أن المسكن الذي شهد الجريمة ليس سكن يخص المطعم الشهير، بينما هو سكن للمغتربين.

وأشار إلى أن «مصطفى» يعمل منذ سنوات، للإنفاق على نفسه وعلى دراسته، ويقيم أغلب الفترات متردداً على مساكن زملائه المغتربين أو السكن الإداري للمطعم الذي كان يعمل به، معللاً سبب تواجده في سكن زملائه هو خلافاته الدائمة مع والده.

التحريات تؤكد علاقة المجني عليه بأسرة المتهم

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط أن المجني عليه كانت تربطه علاقة طيبة بأسرة المتهم، حيث كان يتردد على سكن زملائه المغتربين في مدينة دمياط الجديدة، المجاور لشقة أسرة المتهم، الذين كانوا يفتحون بابهم للطلاب، الذين كانوا يطلبون منهم بعض الاحتياجات، مثل البصل والثوم.

وكشفت التحريات أن المجني عليه طلب من شقيقة المتهم، التي تبلغ نحو 14 عاماً، بعض السكر داخل كوباية، وعندما جاءت له بالسكر قال لها «السكر ما بيجبش إلا السكر»، مما تسبب في غضبها، وأخبرت شقيقها عندما عاد إلى المنزل.

كما أكدت التحريات أن المتهم وضع كمية من البنزين داخل زجاجة بلاستيكية، وطرق باب سكن الطلاب، وقام بإلقاء نصف الزجاجة داخل الشقة، وأشعل النار، مما تسبب في احتراق محتويات الشقة، من أنتريه وسجاد وباب الشقة، فقام المجني عليه بالقفز على المتهم محاولاً الإمساك به، فقام بإلقاء الكمية المتبقة من البنزين عليه، وأشعل النار به، فأسرع المجني عليه لينزل من على السلم إلى الشارع لكي يستغيث بأي من الجيران لإنقاذه وإطفاء النار المشتعله به.

تم نقل المجني عليه إلى مستشفى جامعة الأزهر مساء يوم الجمعة الماضي، واستمع رجال المباحث والنيابة العامة إلى أقواله أثناء تلقيه العلاج، ولكنه دخل في غيبوبة حتى توفى ظهر السبت الماضي.

وكشفت التحريات أن المتهم ليس له سجل جنائي، ولكنه شقي، ويحاول دائما فرض سيطرته على جيرانه، كما أن والده يقضي عقوبة السجن، لاتهامه في قضية مخدرات.

تمكن رجال مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة من ضبط المتهم «أدهم مصطفى موسى»، يبلغ من العمر 17 سنة و9 شهور، وصديقه «محمود شنشن»، 22 سنة، لاتهامه بالاشتراك معه في ارتكاب الجريمة، وقررت النيابة العامة حبسهما على ذمة التحقيقات.