تعرف على درجات الحرارة في الأسبوع الأول من أبريل

يسأل الكثير عن حال الطقس في الأسبوع الأول من رمضان الذي يهل علينا بداية الأسبوع المقبل، حيث إنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة بشكل تدريجي بعد فترات من البرودة.

قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة، إنه من المتوقع أن ترتفع الحرارة من 15- 20 أو أكثر عن المعدل في الأسبوع الأول من أبريل بعد فترات شديدة البرودة وسوف يفاجأ النبات بذلك ويتعرض لتذبذت عمليات النمو بين السرعة والبطيء.

وتابع فهيم لـ«الوطن»، أنه بداية من اليوم تبدأ الحرارة نحو الارتفاع التدريجي بداية على معظم أنحاء البلاد وكل الجمهورية عدا الساحل الشمالي الغربي رغم بقائها شديدة البرودة ليلاً على كل الأنحاء عدا أقصى جنوب البلاد.

وأشار إلى الارتفاعات في درجات الحرارة نهاراً وتكون في ذروة الارتفاع بداية من 1 / 4 / 2022 لتصل إلى قيم قياسية تبدأ في الارتفاع السريع طوال الفترة من 2 – 6 / 4 / 2022 ثم تتجاوز سقف الـ 40 °م خلال الفترة من 7-8 / 4 / 2022 فى معظم مناطق الجمهورية عدا الساحل الشمالي الغربي، كما تتذبذب درجات الحرارة ما بين الانخفاض والارتفاع وتصل درجات حرارة الليل لتتجاوز 15 – 18 °م خلال الفترة من 5 – 8 / 4 / 2022.

توقع فهيم أن تبدأ الحرارة في الانخفاض المفاجئ بفرق يصل إلى 15 °م والشديد بداية من ليلة 8 / 4 / 2022 وتبدأ كالعادة من الساحل الشمالى الغربي ثم تعم باقي الجمهورية بداية من 9 / 4 / 2022 .

نشاط كبير للرياح.. خماسين مبكرة

اكد أنه دائماً ما يكون هناك نشاط كبير للرياح فى الفترات ما بين الموجات لذلك متوقع بنشاط كبير للرياح خلال يومي 8 – 9 ابريل 2022 قد يصاحبها أثارة للرمال والأتربة (خماسين مبكرة) .