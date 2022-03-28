رياح خفيفة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة في شمال سيناء

هبت منذ ساعات الصباح الأولى رياح خفيفة، وأخرى محملة بالأتربة في المناطق الصحراوية والساحلية بقرى ومدن شمال سيناء، بالتزامن مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة عن الأيام الماضية.

وذكر المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش، في بيانه، أن درجة الحرارة وصلت إلى 18 درجة مئوية، بعد ارتفاعها 6 درجات عن أمس الأول الذي سجلت فيه درجة الحرارة 12 درجة مئوية.

رفع أكوام القمامة من شوارع العريش وإنارتها

وقام مجلس مدينة العريش، صباح اليوم، برفع أكوام القمامة من شوارع المدينة الفرعية والرئيسية، وإزالة الأوراق والقاذورات التي كانت قد خلفتها الرياح الشديدة التي ضربت المنطقة في الساعات الماضية.

وقال العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مجلس مدينة العريش، في بيان له، أنه يتم الاستجابة لشكاوى الأهالي ومتابعتها من حيث نظافة شوارع المدينة، وإنارة الكشافات، ودفن الحفر التي تسببها عمليات إنشاء خطوط الكوابل الكهربائية بوسط المدينة، وذلك بالتزامن مع متابعة عملية رصف الطرق التي انتهت منها عملية الإنشاءات الأساسية والخدمات الموجودة.

توصيل الخدمات للقرى العائدة جنوب المدينة وغربها

وفي الشيخ زويد أكد سعيد عرادة، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، أنه تتم حاليًا عملية إيصال الأعمدة الكهربائية والمحولات جنوب وغرب المدينة في القرى العائدة بعد دحر الإرهاب منها.

وأوضح عرادة أن هناك تعليمات من المحافظ بسرعة إعادة جميع الخدمات لأهالي القرى مثل الكهرباء والمياه والهواتف الأرضية وفتح الطرق الرئيسية والفرعية.