حظك اليوم برج الدلو الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

العناد الشديد والمكابرة، من أبرز عيوب مواليد برج الدلو، كما أنهم يأخذون وقتا طويلا للتفكير للوصول إلى قرار، ما يجعل الآخرون يشعرون بالغضب والملل من التعامل معه، بالإضافة لكونه يحيط نفسه دائمًا بالغموض، فهو يرفض السماح للآخرين باختراق مساحته أو حياته الشخصية، مما يجعل الكثيرين يشعرون أنه مبهم غير معروف، إلا أنهم في الوقت نفسه يملكون قلوبنقية لا يمكنها الإيذاء أو الكره.

لمواليد برج الدلو الراغبين في معرفة تأثير حركة الشمس والقمر اليومية في مدار برجهم، يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الدلو اليوم يكون «اليوم مناسب لاتخاذ قرارات صائبة وخيارات دقيقة، وبحماسك تستطيع أن تجمع الكل على هدف واحد».

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» إن على المستوى العائلي والعاطفي «القمر ما زال في برجك ويمدك ذلك بالتألق ويجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك».

مشاهير برج الدلو

يتميز أصحاب برج الدلو بثبات انفعالي والذكاء البارع، لذلك هناك الكثير من أصحاب هذا البرج المتميزين في كافة المجالات، ومنهم شاعر الشعب أو شاعر النيل حافظ إبراهيم، والرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبد الله، وأحمد داود، سهير البابلي، ومحمد هنيدي، وانسرين طافش، وميمي جمال، والمطربة الراحلة شادية، والتونسية لطيفة.