حظك اليوم برج القوس الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

يمتلك مواليد برج القوس العديد من الصفات منها المرح وحب الفكاهة، كما أنهم يميلون إلى السفر والمغامرة، ومع ذلك هم لديهم طموح والسعي الدائم لتطوير أنفسهم خاصة خلال العمل، كما أنهم يكتسبون ثقة الزملاء ورؤساء العمل، كما أنهم يتميزون بروح إيجابية ومرحة طوال الوقت.

لمواليد برج القوس الراغبين في معرفة تأثير حركة الشمس والقمر اليومية في مدار برجهم، يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد فأن مواليد برج القوس اليوم يحالفك الحظ وتنجح في كل مباراة أو منافسة تدخل بها، واعتمد على ما لديك من يقظة ذهنية.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن على المستوى العائلي والعاطفي «رغم الضغوط والتشوش.. القمر في منزل العلاقات والفرصة سانحة لتوطيد علاقتك بالأهل والأحباب وتقنعهم بما تريد».

مشاهير برج القوس

يُعرف عن مواليد برج القوس الطموح والسعي الدائم للوصول إلى أهدافهم، لذلك هناك الكثير من المشاهير أصحاب هذا البرج، ومنهم لاعب النادي الأهلي وكابتن الفريق حسام غالي، والكاتبة والأديبة الراحلة نبوية موسى، ورائدة حركة تحرير المرأة درية شفيق، والكاتب الراحل قاسم أمين، والفنانة نجلاء فتحي، والفنان محمود حميدة، وماجد الكدواني، والممثل العالمي براد بيت، والفنانة العالمية سكارليت جوهانسون.