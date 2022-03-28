حظك اليوم برج الجدي الإثنين 28-3-2022 عاطفيا ومهنيا

لا يحب مواليد برج الجدي المزاح طوال الوقت، فهم يميلون إلى الجدية والالتزام، كما أنهم يكرهون بشدة التأخر على المواعيد، ما يجعلهم رؤساء صارمين في العمل، ومع ذلك فهم مختلفين تماما مع أفراد أسرتهم، فهو رب أسرة مثالي، يفضل البقاء مع أسرته عن أي شيء آخر.

لمواليد برج الجدي الراغبين في معرفة تأثير حركة الشمس والقمر اليومية في مدار برجهم، يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

بحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الجدي اليوم يكون «اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط ولتتفادى أي خسائر».

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن على المستوى العائلي والعاطفي «المشتري ونبتون بمنزل العلاقات يمدانك بالطاقة العاطفية وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب».

مشاهير برج الجدي

يتميز مواليد برج الجدي بأنهم ناضجي الفكر واسعي الأفق، لذلك يتميزون في المجالات المختلفة، ومن أبرز النجوم من هذا البرج شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، وشرير السينما المصرية محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، لمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي