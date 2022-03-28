البورصة تخسر 17.6 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، على تراجعات ملحوظة، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، متراجعا بنسبة 2.64% عند مستوى 11240.79 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 2.5% مغلقًا الجلسة عند مستوى 1921.49 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 8297.61 نقطة متراجعا بنسبة 2.75%.

«إيجي إكس 50» يتراجع بنسبة 2.87%

وهبط مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 2.87%، ليغلق الجلسة عند 1923.02 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.05 مليار جنيه، من خلال التداول على 263.8 مليون سهم، وتنفيذ 40017 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 192 سهمًا، إذ ارتفع 13 سهما، مقابل انخفاض 119 سهمًا، واستقرار 60 سهمًا دون تغيير.

خسائر رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 724.399 مليار جنيه، بخسائر 17.6 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب إلى الشراء بصافي 70.8 مليون جنيه للعرب، و32.3 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات المصريين إلى البيع، بصافي 103.1 مليون جنيه.

«إيجي إكس 30» يستهدف دعم 11200 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن جني الأرباح سيطر على تعاملات البورصة المصرية، للجلسة الثانية على التوالي، ليغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بالمنطقة الحمراء، بضغط من استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية نحو البيع وجني الأرباح بالأسهم القيادية، ويستهدف المؤشر الرئيسي بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة، وفي حالة عدم نجاح المؤشر الرئيسي في الاستقرار أعلاه يستهدف مستوى الدعم الثاني عند 11000 نقطة.

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حالة الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 11200 نقطة والعودة إلى الأداء الإيجابي والصعود مرة أخرى مع استمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية والعربية نحو الشراء، يدفع المؤشر الثلاثيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11400 ثم مستوى المقاومة الثاني عند 11600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يستهدف دعم 1900 نقطة

وتابع عيد، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، أنه استقر أيضا بالمنطقة الحمراء ولم ينجح في الاستقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي 1960 نقطة، بضغط من الأداء السلبي لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة؛ مستهدفا بهذا الأداء اختبار مستوى الدعم الرئيسي 1900 نقطة، وفي حالة العودة مرة أخرى إلى الأداء الإيجابي والصعود يستهدف المؤشر اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 1960 نقطة.