العرابي: الأزمة الأوكرانية غير واضحة.. وفوضى استراتيجية تجتاح العالم

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية الأسبق، إن قمة النقب اجتمعت لبحث طرق مواجهة إيران وأذرعها في المنطقة بعد تعرض المملكة العربية للسعودية لهجمات حوثية متتالية، لافتا إلى أن تلك الهجمات تمس الطاقة في الوقت الذي يعمل العالم على الحفاظ عليها وصونها.

العرابي: فوضى استراتيجية في العالم

وأوضح «العرابي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هناك فوضى استراتيجية في العالم وتتنازع الدول على الحفاظ على مصالحها نتيجة للظروف الطاحنة التي تمر بها الدول، بالإضافة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تتفق مع إيران من جهة وتواجهها من جهة أخرى، لافتا إلى أن صحراء النقب لن تكون منطقة محايدة بل بعيدة عن جدل.

العرابي: بعض الدول في الخليج لديها مخاوف كبيرة من إيران

وأشار «العرابي» إلى أن التشاور أمر سليم ولا مشكلة به، ولكن هناك تناقضا بين وجهات النظر والتصريحات الدولية، حيث إن هناك بعض الدول في الخليج لديها مخاوف كبيرة من إيران وأذرعها وقد تطمئن تلك الدول في حال هدوء الأوضاع، لافتا إلى أن هناك طمأنة للدول المجاورة لإيران، موضحا أن الاتفاق الذي بدأ في النمو يتضمن قدرا من المصلحة للدول المحيطة ويوفر الاطمئنان.

وأضاف «العرابي» أن إسرائيل لا تملك القدرة لتوفير الأمان والاطمئنان لأي دولة في المنطقة خلال مواجهة إيران، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت السعودية والإمارات برفع سقف تصدير النفط، ولكن الدول العربية رفضت والتزمت بما قرره الأوبك، لافتا إلى أن هناك صراعا بين المبادئ والمصالح وكل دولة لديها أكثر من سياسة وهو ما يلقى بقلق على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد وزير الخارجية الأسبق أن الوضع في أوكرانيا غير واضح المعالم والعالم كله يترقب الأوضاع في ظل الفوضى الاستراتيجية، الناتجة عن سوء الإدارة من أمريكا وروسيا وأوكرانيا.