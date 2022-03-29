حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج القوس يمتاز بالكرم الشديد تجاه كل من يحبه فهو يشعر بالحرية الكبيرة والسفر حول العالم لكي يتعرف على ثقافات أخرى، كما أنه يهتم بالفلسفة وينظر للأمور من زوايا مختلفة تساعدهم على حل المشكلات في مختلف جوانب الحياة، وأيضا يأخذ رأيه كل من حوله للاستفادة من رأيه العقلاني في حل المشكلات.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك عبير فؤاد مواليد برج القوس بضرورة الهدوء ويجب أن تعيد الألفة لعلاقاتك، حيث أن الوضع الفلكي دقيق يتسبب في نزاع عائلي.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

يجب أن تخفف من تلقائيتك وجرأتك حتى تكون أكثر استقرارا في علاقتك العاطفية، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

مواصفات برج القوس

ويستطيع مولود برج القوس اكتساب الكثير من الصداقات أكثر من غيرهم، لأنه يتسم بامتلاكه لحس الفكاهة الذي يجعل الحضور محبب على قلب الغير، كما أنه يتسم بحبه للعائلة التي تأخذ مساحة كبيرة في دائرة حياتهم فهم يميلون لقضاء أوقات ممتعة دائما مع العائلة ويسعوا لإسعاد الاحباب.

ويحب مولود برج القوس الحياة ويكون متفتحا في مختلف الأمور مما يجعله يحب الحياة ويختار وظائف تناسبه مثل الباحث أو الفنان أو السفير، فهو يفضل الوظائف التي تتطلب تفكيرا كبيرا في مختلف الأمور وليست الوظائف التقليدية التي تجعل من يعمل بها يشعر بالملل.