حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية، عن توقعاتها لمولود برج الدلو وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، إذ ينتمي أصحاب هذا البرج إلى عنصر الهواء لذا تجد أصحاب هذا البرج مذبذب للغاية وقراراته يفكر فيها كثيرًا، إذ يحكمه كوكب أورانوس وزحل، كما تجد هذا المولود يفضل ألوان بعينها كالأخضر، والبنفسجي، والنيلي والأزرق الغامق، كما يعرف عنه أن أرقام حظه هي 4، 7، 11، 22، 29.

ويعرف عن هذا المولود أنه دائما ما يفضل أن يحيط نفسه بالغموض، فهو يرفض السماح للآخرين باختراق مساحته أو حياته الشخصية، ويعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الدلو اليوم يكون القمر في منزلك الثاني والوضع الفلكي يدفعك اليوم لمناقشة مسائل عالقة، فقط اعتمد على روح الحذر في إدارة أي قضايا مهنية أو مالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

وتضيف «فؤاد» أن على المستوى العائلي والعاطفي فرغم التشوش، فإن فينوس وعطارد داعمان لـ برج الدلو ويساعدانك أن تخلق أجواءً إيجابية ويجمعك ذلك بمن يشبهونك.

مشاهير برج الدلو

وفي مقدمة مشاهير برج الدلو الرئيس الأمريكي الراحل إبراهام لينكولن، والفنان صلاح عبد الله، وأحمد داود، وسهير البابلي، ومحمد هنيدي، ونسرين طافش، وميمي جمال، والمطربة الراحلة شادية، والتونسية لطيفة.