حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 29-3-2022 عاطفيا ومهنيا

كشفت عبير فؤاد خبيرة الأبراج الفلكية توقعاتها لمولود برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري، فمن المعروف عن أصحاب هذا البرج أنهم يتوافقون مع مواليد الثور والسرطان وتجدهما منسجمان للغاية، فيتصف هؤلاء بأنهم جديون للغاية ويستطيعون التحكم في أنفسهم، ومن المعروف أيضا أن هذا البرج يحب الموسيقي والعادات والتقاليد بشكل عام.

ويميل أصحاب هذا البرج بشكل كبير إلى عائلاتهم ويقدرون مفهوم العائلة، إلا أنه على من يتعامل مع هذا المولود يجب أن يعي تماما أن هذه الصفات قد لا تنطبق على جميع مواليد الجدي، لذا يعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد:

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

وبحسب خبيرة الأبراج عبير فؤاد، فأن مواليد برج الجدي اليوم يكون القمر في وضع داعم ويمكنك اليوم أن تدير حوارات ناجحة وتحرك الأمور في اتجاه صحيح.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

وتضيف «فؤاد»، أن على المستوى العائلي والعاطفي فاليوم لمولود برج الجدي يحمل أخبار سارة فالمشتري ونبتون في منزل العلاقات يدفعانك نحو أن تفتح قلبك وتشارك بآراء ومشاعر إيجابية.

مشاهير برج الجدي

وفي مقدمة أصحاب برج الجدي يأتي كل من محمود المليجي، والمغنية الإيطالية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري، والمطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيلي، وليلى علوي، نجوى فؤاد.