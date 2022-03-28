مصر تؤكد ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الدعوة لقمة النقب مرتبطة بتعزيز عملية السلام، وترسيخ مفهوم السلام في منطقتنا، موضحًا أن مصر كانت قائدة لعملية السلام من 43 عامًا، وتأتي وتشارك في هذه الفعالية لتعزيز السلام وطرح وجهة نظرها والدفع بمواصلة جهود السلام، وفي مقدمة ذلك نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

تعزيز السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية

وأضاف «شكري»، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه تحدث في المؤتمر الصحفي عن ضرورة تعزيز السلام واستئناف المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية، وأيضًا أهمية العمل خلال المرحلة القادمة على استمرار التهدئة وعدم اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها إحداث أي توتر أو تصعيد للمواجهات، وضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للشعب الفلسطيني الشقيق.