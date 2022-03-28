«الخدمات الحكومية»: بيع اكسسورات حريمي وأجهزة كهربائية في مزاد علني

أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عقد جلسة مزاد علني الأربعاء 13 أبريل المقبل لبيع بضائع وسلع غذائية وأجهزة كهربائية ومعدات وقطع غيار سيارات، ومجموعة من الآلات الزراعية والأجهزة الرياضية، واكسسورات حريمي، ومجموعة من الشيش الإلكترونية، بمقر النادي المصري القاهري بحي عين الصيرة، بجوار حديقة الفسطاط بمحافظة القاهرة.

ووفقاً للموقع الرسمي لهيئة الخدمات الحكومية التابعة لـ«وزارة المالية»، حددت الهيئة جلسة عقد المزاد العلني يوم الأربعاء الموافق 13 أبريل، مضيفة أن السلع والبضائع المقرر عرضها في جلسة المزاد العلني، تعد مصادرات لجمارك سفاجا وجمارك الإسكندرية وجمارك الدخيلة وجمارك السخنة.

سجائر وتبغ وشيش إلكترونية

وأوضحت «الخدمات الحكومية»، أن السلع والبضائع التي جرى مصادرتها، تتضمن سلع استراتيجية مثل دقيق فاخر (72%)، وذرة صفراء، ونشا ذرة وشوفان وفحم وسجائر وشيش إلكترونية، وتبغ خام، وآثاث واكسسورات حريمي ومستلزمات ديكور ورخام وجرانيت ولمبات وزجاج وسيراميك ومعدات حفر بترولية وأحذية وكيماويات.

جزء من خط إنتاج أحذية للبيع بالمزاد العلني

وتابعت الخدمات الحكومية، أن البضائع التي ستعرض في جلسة المزاد العلني، تتضمن أجهزة كهربائية، ومستلزمات طبية وأجهزة رياضية، وأدوات منزلية وكهربائية وتليفونات محمولة ولوازمها، بالإضافة إلى أدوات صحية وأدوات زراعية وأقمشة وأخشاب وماكينات صناعية وقطن وقطع غيار موتوسيكلات ومواسير ووصلات معدنية وكاميرات تصوير ومفروشات وكرتون فارغ وجزء من خط إنتاج أحذية.

400 جنيه قيمة كراسة الشروط

وحددت الخدمات الحكومية قيمة كراسة الشروط بـ400 جنيه، يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة بحي الدقي بمحافظة الجيزة، مشيرة إلى أن كراسة الشروط أحد الشروط اللازمة لحضور جلسة المزاد العلني، كما حددت سعر التأمين المؤقت لدخول قاعة المزاد العلني بـ10 آلاف جنيه، يتم استردادها عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد في حال عدم الرسو، بينما تستكمل القيمة حتى تصل إلى 30% من قيمة المزاد العلني، عقب انتهاء الجلسة مباشرة، مع فترة سماح مدتها أسبوعين، لاستكمال باقي قيمة المزاد العلني.